Протасевич назвал смешными заявления о том, что его избивал лично Лукашенко
Оппозиционер отметил, что не менял своих политических взглядов. А сотрудничество со следствием обусловлено тем, что блогер понял, какой урон нанёс государству.
Роман Протасевич. Фото © Instagram / roma_protez
Один из основателей телеграм-канала NEXTA, Роман Протасевич, задержанный в аэропорту Минска, заявил, что не стоит серьёзно относиться к сообщениям, что его якобы избивал лично президент республики Александр Лукашенко. Об этом он сказал на совместном брифинге МИД Белоруссии, Госпогранкомитета и Следственного комитета.
"Вы начали разговор с шутки, тут даже комментировать ничего не буду, это просто смешно", — ответил Протасевич на вопрос журналиста, соответствует ли действительности информация, распространённая в телеграм-каналах.
Блогер добавил, что не изменил своих политических взглядов. Он подчеркнул, что решил сотрудничать со следствием, так как понял, какой урон нанёс государству, и теперь намерен делать всё, что в его силах, чтобы исправить эту ситуацию.
Ранее Протасевич заявил, что его не принуждали сотрудничать со следствием. Блогер также опроверг сообщения об избиении и указал, что готов пройти медицинскую экспертизу.
Напомним, Протасевич, задержанный в конце мая в Минске, рассказал об источниках финансирования проекта. По его словам, на счёт редакции поступали крупные суммы от некоего российского олигарха. При этом оппозиционер не стал называть его фамилию. Кроме того, активист рассказал о несостоявшихся планах перевода NEXTA на российскую повестку и перечислил имена координаторов протестов в Белоруссии.
Комментариев: 0