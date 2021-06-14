Протасевич назвал смешными заявления о том, что его избивал лично Лукашенко

Один из основателей телеграм-канала NEXTA, Роман Протасевич, задержанный в аэропорту Минска, заявил, что не стоит серьёзно относиться к сообщениям, что его якобы избивал лично президент республики Александр Лукашенко. Об этом он сказал на совместном брифинге МИД Белоруссии, Госпогранкомитета и Следственного комитета.

"Вы начали разговор с шутки, тут даже комментировать ничего не буду, это просто смешно", — ответил Протасевич на вопрос журналиста, соответствует ли действительности информация, распространённая в телеграм-каналах.

Блогер добавил, что не изменил своих политических взглядов. Он подчеркнул, что решил сотрудничать со следствием, так как понял, какой урон нанёс государству, и теперь намерен делать всё, что в его силах, чтобы исправить эту ситуацию.