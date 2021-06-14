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"Никакого торга не было": Протасевич заявил, что его не принуждали сотрудничать со следствием

Блогер также опроверг сообщения об избиении и указал, что готов пройти медицинскую экспертизу.

14 июня, 14:34
<p>Роман Протасевич. Фото © Соцсети</p>

Роман Протасевич. Фото © Соцсети

Один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA, Роман Протасевич, задержанный в мае в аэропорту Минска, заявил, что его не принуждали к сотрудничеству со следствием и он не заключал никаких сделок.

"Никакого торга со следствием не было. Всё было добровольно, никто не принуждал", — сказал он на брифинге в Минске.

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Протасевич отметил, что даёт показания только представителям Следственного комитета республики. Он подчеркнул, что не изменил своих политических взглядов и не переходит на сторону президента страны Александра Лукашенко.

"Да, я его искренне уважаю как человека, который смог выстоять перед всем тем натиском, который начался летом и продолжается до сих пор. Но я не буду сторонником президента, я не говорю о том, что полностью перехожу на сторону государства", — сказал Протасевич.

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Ранее Протасевич, задержанный в конце мая в Минске, рассказал об источниках финансирования проекта. По его словам, на счёт редакции поступали крупные суммы от некоего российского олигарха. При этом Протасевич не стал называть его фамилию. Кроме того, активист рассказал о несостоявшихся планах перевода NEXTA на российскую повестку и перечислил имена координаторов протестов в Белоруссии.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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