У Путина нет оснований не верить Лукашенко в ситуации с посадкой самолёта Ryanair

Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет оснований не доверять лидеру Белоруссии Александру Лукашенко в ситуации с вынужденной посадкой самолёта Ryanair в Минске. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу NBC.

"Почему мне ему не верить? Вы спросите у пилота. Самое простое — спросить у командира корабля: тебя принуждали к посадке или нет? <...> Это даже странно. Все обвиняют Лукашенко, а у пилота не спрашивают. <...> У меня нет оснований ему [Лукашенко] не верить", — отметил российский лидер, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Он также сообщил, что узнал о случившемся из средств массовой информации. Глава РФ подчеркнул, что Россия осуждает всё, что связано с международным терроризмом с использованием воздушных судов.

В контексте ситуации с рейсом авиакомпании Ryanair Путин вспомнил инцидент с самолётом президента Боливии, который принудительно посадили в Вене по приказу Администрации США, после чего главу государства вывели из летательного аппарата и провели обыски. Российский лидер отметил, что тогда в Боливии это приняли как общенациональное унижение, но промолчали, чтобы не обострять отношения.

"Вы мне сказали, что посадка самолёта с президентом Боливии — это другой случай. Другой, да, только он просто хуже в десять раз, чем то, что было сделано, если что-то было сделано, в Белоруссии. И вы не хотите это просто признавать, пропускаете мимо ушей и хотите, чтобы миллионы людей во всём мире этого не замечали или забыли назавтра. Не получится", — заключил Путин.

Напомним, самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан вместе с россиянкой Софией Сапегой.