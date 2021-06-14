СК Белоруссии обвинил россиянку Сапегу в разжигании социальной вражды и розни
Глава надзорного ведомства республики уточнил, что изначально девушка была задержана по статье о подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Однако практически сразу её привлекли по другому уголовному делу.
София Сапега. Скриншот из видео © Телеграм-канал "Людажор"
Арестованную в Минске россиянку Софию Сапегу обвинили в разжигании социальной вражды и розни. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора.
"Почти сразу Сапега была привлечена в качестве обвиняемой по уголовному делу по статье 130 УК РБ "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды", — сказал он на пресс-конференции.
Глава СК республики также отметил, что изначально София Сапега была задержана по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Ранее Лайф рассказывал, что суд отклонил жалобу Сапеги на её задержание. Судебное заседание прошло в закрытом режиме без очного присутствия девушки. Решение оглашено публично.
Напомним, Софию Сапегу задержали 23 мая в минском аэропорту вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала NEXTA. Это произошло после того, как в столице Белоруссии приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, на котором пара летела из Афин в Вильнюс. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца.
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