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СК Белоруссии обвинил россиянку Сапегу в разжигании социальной вражды и розни

Глава надзорного ведомства республики уточнил, что изначально девушка была задержана по статье о подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Однако практически сразу её привлекли по другому уголовному делу.

14 июня, 14:31
<p>София Сапега. Скриншот из видео © Телеграм-канал <a href="https://t.me/Ludazhor/942" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Людажор"</a></p>

София Сапега. Скриншот из видео © Телеграм-канал "Людажор"

Арестованную в Минске россиянку Софию Сапегу обвинили в разжигании социальной вражды и розни. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора.

"Почти сразу Сапега была привлечена в качестве обвиняемой по уголовному делу по статье 130 УК РБ "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды", — сказал он на пресс-конференции.

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Глава СК республики также отметил, что изначально София Сапега была задержана по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Ранее Лайф рассказывал, что суд отклонил жалобу Сапеги на её задержание. Судебное заседание прошло в закрытом режиме без очного присутствия девушки. Решение оглашено публично.

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Напомним, Софию Сапегу задержали 23 мая в минском аэропорту вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала NEXTA. Это произошло после того, как в столице Белоруссии приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, на котором пара летела из Афин в Вильнюс. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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