СК Белоруссии обвинил россиянку Сапегу в разжигании социальной вражды и розни

Арестованную в Минске россиянку Софию Сапегу обвинили в разжигании социальной вражды и розни. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора.

"Почти сразу Сапега была привлечена в качестве обвиняемой по уголовному делу по статье 130 УК РБ "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды", — сказал он на пресс-конференции.

Глава СК республики также отметил, что изначально София Сапега была задержана по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.