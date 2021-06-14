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"Их просто используют": Протасевич заявил, что его родители находятся "в заложниках" в Польше

По словам блогера, за спинами родственников стоят "конкретные политические деятели".

14 июня, 14:51
<p>Роман Протасевич. Фото © Instagram / roma_protez</p>

Роман Протасевич. Фото © Instagram / roma_protez

Задержанный в минском аэропорту Роман Протасевич — один из основателей телеграм-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским — заявил, что его родителей "держат в заложниках" в Польше. Об этом он сказал на совместном брифинге МИД Белоруссии, Госпогранкомитета и Следственного комитета.

"Их просто используют, за их спинами стоят конкретные политические деятели", — сказал оппозиционер, отметив, что родители пребывают в условиях "информационного вакуума".

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Протасевич подчеркнул, что его участие в пресс-конференции является добровольным, он это делает по собственному выбору. Блогер отметил, что намерен и дальше помогать следствию и "своей стране".

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Ранее Протасевич, задержанный в конце мая в Минске, рассказал об источниках финансирования проекта. По его словам, на счёт редакции поступали крупные суммы от некоего российского олигарха. При этом Протасевич не стал называть его фамилию. Кроме того, активист рассказал о несостоявшихся планах перевода NEXTA на российскую повестку и перечислил имена координаторов протестов в Белоруссии.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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