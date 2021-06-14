Задержанный в минском аэропорту Роман Протасевич — один из основателей телеграм-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским — заявил, что его родителей "держат в заложниках" в Польше. Об этом он сказал на совместном брифинге МИД Белоруссии, Госпогранкомитета и Следственного комитета.

"Их просто используют, за их спинами стоят конкретные политические деятели", — сказал оппозиционер, отметив, что родители пребывают в условиях "информационного вакуума".