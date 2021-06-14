Путин рассказал об обеспечении интересов России

Люди, которые идут против закона и своими действиями вредят Российской Федерации, наносят ущерб стране, будут выявлены и ответят за содеянное. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе интервью телеканалу NBC.

"Кого-то [из преступников] мы нашли, кого-то нет — из тех преступников, которые совершили те или другие преступления, кто-то в тюрьме сидит. Мы готовы и дальше работать в таком же ключе и в таком же режиме, выявляя всех, кто идёт против закона и своими действиями приносит ущерб, в том числе имиджу Российской Федерации", — объяснил Путин свою позицию.

По словам президента, его "не сбивают с толку" различные нападки. Глава государства обладает собственным видением того, "в каком направлении нужно двигаться, чтобы обеспечить интересы страны".