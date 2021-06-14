Путин рассказал об обеспечении интересов России
По словам главы РФ, люди, наносящие вред стране, будут выявлены и наказаны.
Люди, которые идут против закона и своими действиями вредят Российской Федерации, наносят ущерб стране, будут выявлены и ответят за содеянное. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе интервью телеканалу NBC.
"Кого-то [из преступников] мы нашли, кого-то нет — из тех преступников, которые совершили те или другие преступления, кто-то в тюрьме сидит. Мы готовы и дальше работать в таком же ключе и в таком же режиме, выявляя всех, кто идёт против закона и своими действиями приносит ущерб, в том числе имиджу Российской Федерации", — объяснил Путин свою позицию.
По словам президента, его "не сбивают с толку" различные нападки. Глава государства обладает собственным видением того, "в каком направлении нужно двигаться, чтобы обеспечить интересы страны".
"Мы перебросили технику не к границам США": Путин посоветовал Вашингтону не волноваться по поводу учений армии РФ
Владимир Путин ранее выразил удивление, что США не обвинили Россию в провоцировании движения Black Lives Matter. По его мнению, оно было использовано одной из политических сил в ходе предвыборной борьбы в США.
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