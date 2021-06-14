Участники саммита НАТО сделали общее фото с соблюдением мер предосторожности. Фото © Соцсети

Пандемия коронавируса вносит свои правки даже в такие ситуации, как протокольная съёмка участников саммита НАТО, который прошёл сегодня в Брюсселе. Видео процесса опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, что лидеры стран Североатлантического альянса стоят друг от друга на приличном расстоянии, а к месту совместного снимка подходят в масках. Средства защиты дыхательных путей они снимают буквально на несколько секунд непосредственно перед щелчком затвора камеры.

"Пожалуйста, снимите маски и посмотрите в камеру 15 секунд", — говорит голос за кадром на нескольких языках.