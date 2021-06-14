Пандемия вносит правки: Участникам саммита НАТО пришлось дистанцироваться во время протокольной съёмки
Лидеры государств стояли друг от друга на приличном расстоянии, а маски сняли всего на 15 секунд, прямо перед снимком.
Участники саммита НАТО сделали общее фото с соблюдением мер предосторожности. Фото © Соцсети
Пандемия коронавируса вносит свои правки даже в такие ситуации, как протокольная съёмка участников саммита НАТО, который прошёл сегодня в Брюсселе. Видео процесса опубликовали в социальных сетях.
На кадрах видно, что лидеры стран Североатлантического альянса стоят друг от друга на приличном расстоянии, а к месту совместного снимка подходят в масках. Средства защиты дыхательных путей они снимают буквально на несколько секунд непосредственно перед щелчком затвора камеры.
"Пожалуйста, снимите маски и посмотрите в камеру 15 секунд", — говорит голос за кадром на нескольких языках.
Ранее Лайф рассказывал, что лидеры стран НАТО на саммите организации проведут консультацию с президентом США Джо Байденом в преддверии его встречи с главой России Владимиром Путиным. Ожидается, что они подтвердят поддержку концепции отношений с Москвой, которая совмещает диалог и сдерживание.
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