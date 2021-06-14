Названа причина крупного пожара на газовой автозаправке в Новосибирске

Причиной крупного пожара на газовой автозаправке в Новосибирске стал незаземлённый при сливе топлива автомобиль-газовоз. Об этом сообщил первый замначальника Главного управления МЧС России по региону Евгений Лебедев.

"Сегодня произошёл хлопок газовоздушной смеси на частной газозаправочной станции. Впоследствии прошёл второй хлопок. Причиной этому всему послужило незаземление газовоза при сливе в стационарную ёмкость", — рассказал он журналистам.

На данный момент возгорание полностью локализовано. К ликвидации огня были привлечены 70 человек и 20 единиц техники. На месте происшествия работает лаборатория по замерам воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.

Между тем количество пострадавших при пожаре увеличивается. По последним данным экстренных служб, за медицинской помощью обратились уже 30 человек. Пятерым из них помощь оказывается амбулаторно, остальные госпитализированы. Среди пострадавших — сотрудники МЧС. По данным Лайфа, это 34-летний Поспелов Н.С. и 29-летний Шиц. Д.А.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Также к расследованию инцидента подключилась прокуратура.