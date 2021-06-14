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Захарова назвала лицемерами журналистов Би-би-си, покинувших конференцию с Протасевичем

По словам корреспондентов, они отказались участвовать в мероприятии, поскольку задержанный якобы мог находиться там не по своей воле.

14 июня, 15:42
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лицемерами журналистов Би-би-си, покинувших брифинг с Романом Протасевичем в Минске. Дипломат выразила надежду, что когда-нибудь то же самое репортёры смогут повторить на конференции с участием основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Своими мыслями она поделилась в телеграм-канале.

По мнению Захаровой, британские журналисты являются "принципиальными лицемерами". Они покинули зал, когда было объявлено о том, что Протасевич изъявил желание "пообщаться со СМИ". Журналисты отказались принимать участие в пресс-конференции, на которой задержанный, по их мнению, мог находиться не по своей воле.

"Я очень надеюсь, что когда-нибудь то же самое журналисты Би-би-си смогут повторить на пресс-конференции с участием Джулиана Ассанжа. Принципиальные лицемеры", — заявила Захарова.

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Напомним, Роман Протасевич ранее выступил на совместном брифинге МИД Белоруссии, Госпогранкомитета и Следственного комитета. Блогер отметил, что намерен и дальше помогать следствию и "своей стране".

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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