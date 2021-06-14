Захарова назвала лицемерами журналистов Би-би-си, покинувших конференцию с Протасевичем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лицемерами журналистов Би-би-си, покинувших брифинг с Романом Протасевичем в Минске. Дипломат выразила надежду, что когда-нибудь то же самое репортёры смогут повторить на конференции с участием основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Своими мыслями она поделилась в телеграм-канале.

По мнению Захаровой, британские журналисты являются "принципиальными лицемерами". Они покинули зал, когда было объявлено о том, что Протасевич изъявил желание "пообщаться со СМИ". Журналисты отказались принимать участие в пресс-конференции, на которой задержанный, по их мнению, мог находиться не по своей воле.

"Я очень надеюсь, что когда-нибудь то же самое журналисты Би-би-си смогут повторить на пресс-конференции с участием Джулиана Ассанжа. Принципиальные лицемеры", — заявила Захарова.