В НАТО заявили об отсутствии угроз со стороны альянса для России
Система ПРО военно-политического блока не нацелена на подрыв российской системы стратегического сдерживания.
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Главы стран НАТО подтвердили подход к отношениям с Россией посредством диалога и сдерживания. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе.
"Наши отношения с Россией находятся на самом низком уровне после холодной войны. Агрессивные действия Москвы влияют на нашу безопасность. Мы подтверждаем наш подход — сдерживание и диалог. Мы готовы вести диалог, но в то же время сдерживать", — объяснил генеральный секретарь НАТО.
В итоговом заявлении саммита указано, что система ПРО Североатлантического альянса не направлена против Москвы. Она не размещена для подрыва российской системы стратегического сдерживания, отметили в НАТО.
Ранее об этих же принципах заявила глава ФРГ Ангела Меркель. По её словам, странам НАТО одновременно необходимо быть готовыми как к сдерживанию России, так и к диалогу с Москвой.
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