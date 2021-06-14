В НАТО заявили об отсутствии угроз со стороны альянса для России

Главы стран НАТО подтвердили подход к отношениям с Россией посредством диалога и сдерживания. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе.

"Наши отношения с Россией находятся на самом низком уровне после холодной войны. Агрессивные действия Москвы влияют на нашу безопасность. Мы подтверждаем наш подход — сдерживание и диалог. Мы готовы вести диалог, но в то же время сдерживать", — объяснил генеральный секретарь НАТО.

В итоговом заявлении саммита указано, что система ПРО Североатлантического альянса не направлена против Москвы. Она не размещена для подрыва российской системы стратегического сдерживания, отметили в НАТО.