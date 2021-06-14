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В НАТО заявили об отсутствии угроз со стороны альянса для России

Система ПРО военно-политического блока не нацелена на подрыв российской системы стратегического сдерживания.

14 июня, 15:55
<p>Фото © Getty Images / Kay Nietfeld / Picture alliance</p>

Фото © Getty Images / Kay Nietfeld / Picture alliance

Главы стран НАТО подтвердили подход к отношениям с Россией посредством диалога и сдерживания. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе.

"Наши отношения с Россией находятся на самом низком уровне после холодной войны. Агрессивные действия Москвы влияют на нашу безопасность. Мы подтверждаем наш подход — сдерживание и диалог. Мы готовы вести диалог, но в то же время сдерживать", — объяснил генеральный секретарь НАТО.

В итоговом заявлении саммита указано, что система ПРО Североатлантического альянса не направлена против Москвы. Она не размещена для подрыва российской системы стратегического сдерживания, отметили в НАТО.

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Ранее об этих же принципах заявила глава ФРГ Ангела Меркель. По её словам, странам НАТО одновременно необходимо быть готовыми как к сдерживанию России, так и к диалогу с Москвой.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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