Лидеры стран НАТО подтвердили приверженность политике открытых дверей
Присоединение Северной Македонии к альянсу в прошлом году ещё раз указывает, что организация на протяжении нескольких лет придерживается определённой тактики.
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Североатлантический альянс подтверждает приверженность политике открытых дверей для будущего членства новых государств, которые стремятся стать частью военно-политического блока. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита НАТО, который состоялся сегодня в Брюсселе.
"Мы подтверждаем нашу приверженность политике открытых дверей НАТО в соответствии со статьёй 10 Вашингтонского договора, которая увенчалась историческим успехом", — указано в заявлении.
Присоединение Северной Македонии к НАТО ещё раз подтверждает, что двери Североатлантического альянса открыты для любой европейской страны.
Напомним, в марте 2020 года президент Северной Македонии Стево Пендаровски подписал указ о вступлении в НАТО. Документ планировалось передать на хранение в Госдепартамент США, но физическая церемония была отложена из-за пандемии коронавируса. А два года назад Македония официально сменила название, чтобы вступление в НАТО стало возможным.
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