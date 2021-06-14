Лидеры стран НАТО подтвердили приверженность политике открытых дверей

Североатлантический альянс подтверждает приверженность политике открытых дверей для будущего членства новых государств, которые стремятся стать частью военно-политического блока. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита НАТО, который состоялся сегодня в Брюсселе.

"Мы подтверждаем нашу приверженность политике открытых дверей НАТО в соответствии со статьёй 10 Вашингтонского договора, которая увенчалась историческим успехом", — указано в заявлении.

Присоединение Северной Македонии к НАТО ещё раз подтверждает, что двери Североатлантического альянса открыты для любой европейской страны.