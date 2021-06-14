Зеленский надеется, что дата встречи с Путиным будет определена в ближайшее время
При этом украинский лидер убеждён, что условия переговоров до сих пор не определены по вине РФ. По его мнению, российская сторона намеренно затягивает подготовку без понятных на то причин.
Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Zumа
Дата переговоров президентов России и Украины может быть определена в ближайшее время. По крайней мере, на это надеется лидер Незалежной Владимир Зеленский.
"Будем надеяться, что в ближайшее время мы получим повестку и сроки", — передаёт слова украинского главы государства его пресс-служба.
При этом Зеленский убеждён, что условия переговоров до сих пор не определены по вине РФ. По его мнению, российская сторона намеренно затягивает подготовку без понятных на то причин.
Напомним, в конце апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге Москву в качестве площадки для встречи. Тот же в свою очередь заявил, что готов к переговорам, а место их проведения значения не имеет.
Позже лидер Незалежной предложил провести саммит в Ватикане, но политологи считают, что это уловка — такими предложениями украинский лидер якобы желает полностью дискредитировать идею встречи двух президентов.
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