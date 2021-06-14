Зеленский надеется, что дата встречи с Путиным будет определена в ближайшее время

При этом украинский лидер убеждён, что условия переговоров до сих пор не определены по вине РФ. По его мнению, российская сторона намеренно затягивает подготовку без понятных на то причин.