НАТО обвинило Россию в использовании безответственной ядерной риторики

Россия по-прежнему прибегает к использованию агрессивной и безответственной ядерной риторики. Такое утверждение участники саммита НАТО, который прошёл сегодня в Брюсселе, вынесли в итоговое заявление переговоров.

"Россия продолжает использовать агрессивную и безответственную ядерную риторику", — заявили в Североатлантическом альянсе.

Там утверждают, что Москва уделила особое внимание учениям с применением технологий двойного назначения.