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НАТО обвинило Россию в использовании безответственной ядерной риторики

В альянсе утверждают, что Москва уделила особое внимание учениям с применением технологий двойного назначения.

14 июня, 16:39
<p>Фото © ТАСС / Снимок с видео Минобороны РФ</p>

Фото © ТАСС / Снимок с видео Минобороны РФ

Россия по-прежнему прибегает к использованию агрессивной и безответственной ядерной риторики. Такое утверждение участники саммита НАТО, который прошёл сегодня в Брюсселе, вынесли в итоговое заявление переговоров.

В НАТО заявили об отсутствии угроз со стороны альянса для России

В НАТО заявили об отсутствии угроз со стороны альянса для России

"Россия продолжает использовать агрессивную и безответственную ядерную риторику", — заявили в Североатлантическом альянсе.

Там утверждают, что Москва уделила особое внимание учениям с применением технологий двойного назначения.

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Ранее Лайф сообщал, что в НАТО пригрозили ответом на растущую военную мощь России. Генсек Йенс Столтенберг отметил, что впервые за долгое время после многолетнего сокращения бюджетов члены альянса принялись вкладывать средства в укрепление коллективной обороны.

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"Мы перебросили технику не к границам США": Путин посоветовал Вашингтону не волноваться по поводу учений армии РФ

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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