НАТО обвинило Россию в использовании безответственной ядерной риторики
В альянсе утверждают, что Москва уделила особое внимание учениям с применением технологий двойного назначения.
Фото © ТАСС / Снимок с видео Минобороны РФ
Россия по-прежнему прибегает к использованию агрессивной и безответственной ядерной риторики. Такое утверждение участники саммита НАТО, который прошёл сегодня в Брюсселе, вынесли в итоговое заявление переговоров.
"Россия продолжает использовать агрессивную и безответственную ядерную риторику", — заявили в Североатлантическом альянсе.
Там утверждают, что Москва уделила особое внимание учениям с применением технологий двойного назначения.
Ранее Лайф сообщал, что в НАТО пригрозили ответом на растущую военную мощь России. Генсек Йенс Столтенберг отметил, что впервые за долгое время после многолетнего сокращения бюджетов члены альянса принялись вкладывать средства в укрепление коллективной обороны.
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