Олимпийский чемпион по бадминтону умер в 36 лет из-за проблем с сердцем
Он побеждал в парных соревнованиях на чемпионате мира 2007 года в Куала-Лумпуре и Играх-2008 в Пекине.
Олимпийский чемпион по бадминтону Маркис Кидо умер в возрасте 36 лет из-за сердечного приступа. Об этом сообщается в твиттере Всемирной федерации бадминтона (BWF).
"Грустные новости. Олимпийский чемпион и чемпион мира Маркис Кидо скончался из-за сердечного приступа. Нам его будет не хватать", — говорится в сообщении пресс-службы BWF.
Кидо стал олимпийским чемпионом на соревнованиях в Пекине в 2008 году. Вместе с соотечественником Хендрой Сетиаваном он победил в парном турнире.
Также бадминтонист побеждал на Кубке мира 2006 года в Ияне и чемпионате мира 2007 года в Куала-Лумпуре.
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