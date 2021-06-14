Олимпийский чемпион по бадминтону умер в 36 лет из-за проблем с сердцем

Олимпийский чемпион по бадминтону Маркис Кидо умер в возрасте 36 лет из-за сердечного приступа. Об этом сообщается в твиттере Всемирной федерации бадминтона (BWF).

"Грустные новости. Олимпийский чемпион и чемпион мира Маркис Кидо скончался из-за сердечного приступа. Нам его будет не хватать", — говорится в сообщении пресс-службы BWF.

Кидо стал олимпийским чемпионом на соревнованиях в Пекине в 2008 году. Вместе с соотечественником Хендрой Сетиаваном он победил в парном турнире.