Протасевич привьётся "Спутником V"
По словам блогера, слухи о состоянии его здоровья являются ложными.
Кадр из видео YouTube / belpresscenter
Один из основателей телеграм-канала NEXTA, Роман Протасевич, задержанный в аэропорту Минска, заявил о намерении привиться антиковидной вакциной "Спутник V". Об этом он сообщил журналистам после совместного брифинга МИД Белоруссии, Госпогранкомитета и Следственного комитета.
Он опроверг все слухи о состоянии собственного здоровья. Как утверждает Протасевич, его регулярно проверяют специалисты.
"На фоне всех слухов, которые плодились о состоянии моего здоровья: меня регулярно осматривал врач. Мне даже предложили вакцинироваться "Спутником V". Думаю, я это даже сделаю в ближайшее время", — объяснил оппозиционер.
Ранее Протасевич заявил, что его не принуждали сотрудничать со следствием. Блогер также опроверг сообщения об избиении и указал, что готов пройти медицинскую экспертизу.
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