Протасевич привьётся "Спутником V"

Один из основателей телеграм-канала NEXTA, Роман Протасевич, задержанный в аэропорту Минска, заявил о намерении привиться антиковидной вакциной "Спутник V". Об этом он сообщил журналистам после совместного брифинга МИД Белоруссии, Госпогранкомитета и Следственного комитета.

Он опроверг все слухи о состоянии собственного здоровья. Как утверждает Протасевич, его регулярно проверяют специалисты.

"На фоне всех слухов, которые плодились о состоянии моего здоровья: меня регулярно осматривал врач. Мне даже предложили вакцинироваться "Спутником V". Думаю, я это даже сделаю в ближайшее время", — объяснил оппозиционер.