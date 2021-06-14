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Протасевич привьётся "Спутником V"

По словам блогера, слухи о состоянии его здоровья являются ложными.

14 июня, 16:30
<p>Кадр из видео YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=_PmMxQCIJ_c" target="_blank" rel="noopener noreferrer">belpresscenter</a></p>

Кадр из видео YouTube / belpresscenter

Один из основателей телеграм-канала NEXTA, Роман Протасевич, задержанный в аэропорту Минска, заявил о намерении привиться антиковидной вакциной "Спутник V". Об этом он сообщил журналистам после совместного брифинга МИД Белоруссии, Госпогранкомитета и Следственного комитета.

Он опроверг все слухи о состоянии собственного здоровья. Как утверждает Протасевич, его регулярно проверяют специалисты.

"На фоне всех слухов, которые плодились о состоянии моего здоровья: меня регулярно осматривал врач. Мне даже предложили вакцинироваться "Спутником V". Думаю, я это даже сделаю в ближайшее время", — объяснил оппозиционер.

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Ранее Протасевич заявил, что его не принуждали сотрудничать со следствием. Блогер также опроверг сообщения об избиении и указал, что готов пройти медицинскую экспертизу.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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