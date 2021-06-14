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"Нужен диалог и ещё раз диалог": Косачев назвал противоречивыми итоги саммита НАТО в Брюсселе

Парламентария разочаровало отсутствие у альянса понимания общих реальных вызовов и угроз человечеству.

14 июня, 18:44
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Мораторий на размещение на территории Европы ракет средней и меньшей дальности обнадёживает. В то же время разочаровывает отсутствие у НАТО понимания реальных вызовов и угроз всему человечеству. Таким мнением поделился вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в беседе с ТАСС, комментируя прошедший в Брюсселе саммит Североатлантического альянса.

"Из разочарований — зацикленность на Китае и России, отсутствие понимания реальных и общих вызовов и угроз всему человечеству, а не только Западу", — отметил Косачев.

По словам сенатора, деятельность альянса, созданного в период холодной войны, в настоящее время крайне противоречива. При этом общие угрозы человечеству нельзя побороть одними лишь увеличениями оборонных бюджетов.

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Но, по мнению сенатора, есть и обнадёживающие моменты. Они касаются моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности "после развала ДРСМД" и консервации вхождения Украины и Грузии в НАТО. В целом, резюмировал Косачев, всё могло бы быть и хуже.

"Нужен диалог и ещё раз диалог. НАТО пойдёт в нём вперёд настолько, насколько к этому будут готовы США, прочим натовским новобранцам придётся подстраиваться на марше. В готовности России сомневаться не приходится, президент подтверждал это неоднократно и внятно. Ждать осталось недолго", — подытожил сенатор.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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