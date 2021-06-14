В Великобритании на месяц отложили снятие антиковидных ограничений
На протяжении нескольких последних недель в стране резко выросло количество заболевших CoViD-19. Вместе с тем распространяется и опасный "индийский" штамм коронавируса. По словам британского премьера Бориса Джонсона, на сегодняшний день он выявляется у более чем 90% инфицированных.
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Коронавирусные ограничения, введённые в Великобритании, будут сняты на месяц позже запланированного. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.
"Мы отложим шаг четвёртый (окончательное снятие ограничений. — Прим. Лайфа) до 19 июля", — сказал британский премьер на пресс-конференции в Лондоне, отметив, что к этой дате всё взрослое население Англии сможет получить первую дозу прививки.
К слову, изначально планировалось, что антиковидные ограничения будут отменены 21 июня, но на протяжении нескольких последних недель в стране резко выросло количество заболевших CoViD-19. Вместе с тем на территории Великобритании распространяется опасный "индийский" штамм коронавируса. По словам Бориса Джонсона, на сегодняшний день он выявляется у более чем 90% инфицированных.
А ранее Лайф рассказывал, что привитым от ковида европейцам разрешили свободные поездки внутри ЕС. Обладатели сертификата о вакцинации не обязаны проходить тестирование или карантин. При этом выздоровевшие владельцы так называемых зелёных паспортов должны подтвердить, что с момента получения положительного теста прошло не более 180 дней.
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