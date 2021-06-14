НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Великобритании на месяц отложили снятие антиковидных ограничений

На протяжении нескольких последних недель в стране резко выросло количество заболевших CoViD-19. Вместе с тем распространяется и опасный "индийский" штамм коронавируса. По словам британского премьера Бориса Джонсона, на сегодняшний день он выявляется у более чем 90% инфицированных.

14 июня, 18:17

Фото © Pixabay

Коронавирусные ограничения, введённые в Великобритании, будут сняты на месяц позже запланированного. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

"Мы отложим шаг четвёртый (окончательное снятие ограничений. — Прим. Лайфа) до 19 июля", — сказал британский премьер на пресс-конференции в Лондоне, отметив, что к этой дате всё взрослое население Англии сможет получить первую дозу прививки.

На Украине выявили более 1,6 тысячи побочных реакций после вакцинации от ковида

На Украине выявили более 1,6 тысячи побочных реакций после вакцинации от ковида

К слову, изначально планировалось, что антиковидные ограничения будут отменены 21 июня, но на протяжении нескольких последних недель в стране резко выросло количество заболевших CoViD-19. Вместе с тем на территории Великобритании распространяется опасный "индийский" штамм коронавируса. По словам Бориса Джонсона, на сегодняшний день он выявляется у более чем 90% инфицированных.

А ранее Лайф рассказывал, что привитым от ковида европейцам разрешили свободные поездки внутри ЕС. Обладатели сертификата о вакцинации не обязаны проходить тестирование или карантин. При этом выздоровевшие владельцы так называемых зелёных паспортов должны подтвердить, что с момента получения положительного теста прошло не более 180 дней.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Директор МакSим рассказал о подозрении на ковид у певицы

сегодня в 18:13

"Не теряю надежду": Джонсон заявил о желании Великобритании улучшить отношения с Россией

сегодня в 10:52

Молодая бразильянка умерла от сердечного приступа в первую брачную ночь

сегодня в 19:30

Гарик Харламов и Катя Ковальчук подогрели слухи о романе появлением на футбольном матче

сегодня в 19:39

"Обманули дурачка на четыре кулачка": Путин резко высказался о расширении НАТО

сегодня в 19:31

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1