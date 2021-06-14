На Украине выявили более 1,6 тысячи побочных реакций после вакцинации от ковида
Больше всего негативных случаев "ответов" — на индийский препарат Covishield. Отмечается, что всего в стране было поставлено почти полтора миллиона прививок.
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Более 1,6 тысячи побочных эффектов было зафиксировано на Украине после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на украинский Минздрав.
Согласно данным ведомства, больше всего негативных реакций у украинцев вызвал индийский препарат Covishield — 1120. Следом идёт британо-шведская вакцина AstraZeneca. Добавим, что в Незалежной сейчас также используются китайский препарат Sinovac Biotech. Судя по статистике, он самый безопасный среди вышеперечисленных.
Отмечается, что всего в стране было введено почти полтора миллиона антиковидных прививок.
Ранее Лайф рассказывал, что Минздрав Украины позвал жителей Крыма и Донбасса на вакцинацию от ковида. В ведомстве отметили, что все желающие смогут привиться препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech в десяти пунктах вакцинации.
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