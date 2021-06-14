На Украине выявили более 1,6 тысячи побочных реакций после вакцинации от ковида

Более 1,6 тысячи побочных эффектов было зафиксировано на Украине после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на украинский Минздрав.

Согласно данным ведомства, больше всего негативных реакций у украинцев вызвал индийский препарат Covishield — 1120. Следом идёт британо-шведская вакцина AstraZeneca. Добавим, что в Незалежной сейчас также используются китайский препарат Sinovac Biotech. Судя по статистике, он самый безопасный среди вышеперечисленных.

Отмечается, что всего в стране было введено почти полтора миллиона антиковидных прививок.