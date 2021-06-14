В Индии умер глава "самой большой в мире семьи"

Житель северо-восточного индийского штата Мизорам Зиона Чана, известный как глава "самой большой в мире семьи", умер 13 июня в возрасте 76 лет, сообщает Русская служба Би-би-си. Причиной смерти стали гипертония и диабет.

Индиец был лидером местной секты Чана Пол, практикующей многожёнство, основанной ещё его дедом в 1942 году. Сейчас секта насчитывает около 400 семей. Её последователи живут в деревне Бактаунг в 55 км от города Аиджал.

До сих пор точно не известно, сколько жён было у Чаны. По некоторым данным, речь идёт о 38 супругах. Кроме того, мужчина оставил после себя 89 детей и 36 внуков. Многочисленных родственников называли "самой большой семьёй в мире" — за ужин они съедали 30 кур и 60 килограммов картофеля или 50 килограммов риса.

Жёны и дети Чаны занимались огородничеством. Сам Зиона Чана до последних дней работал без устали, так как секта Чана Пол провозглашает упорный труд религиозным долгом человека.

Соболезнования по поводу смерти Зиона Чана выразил главный министр штата Мизорам Лал Тханхавла.

"С тяжёлым сердцем Мизорам попрощался с господином Зиона, который считается главой самой большой семьи в мире. Покойся с миром", — написал политик на своей странице в "Твиттере".

Благодаря большой семье деревня Бактаунг стала популярной туристической достопримечательностью Мизорама. Познакомиться с необычным отцом и его родственниками приезжали гости со всего мира.