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В Индии умер глава "самой большой в мире семьи"

Мужчина, который был лидером практикующей многожёнство секты, оставил после себя 38 вдов, 89 детей и 36 внуков.

14 июня, 18:35
<p>Фото © Getty Images / Richard Grange / Barcroft India</p>

Фото © Getty Images / Richard Grange / Barcroft India

Житель северо-восточного индийского штата Мизорам Зиона Чана, известный как глава "самой большой в мире семьи", умер 13 июня в возрасте 76 лет, сообщает Русская служба Би-би-си. Причиной смерти стали гипертония и диабет.

Индиец был лидером местной секты Чана Пол, практикующей многожёнство, основанной ещё его дедом в 1942 году. Сейчас секта насчитывает около 400 семей. Её последователи живут в деревне Бактаунг в 55 км от города Аиджал.

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До сих пор точно не известно, сколько жён было у Чаны. По некоторым данным, речь идёт о 38 супругах. Кроме того, мужчина оставил после себя 89 детей и 36 внуков. Многочисленных родственников называли "самой большой семьёй в мире" — за ужин они съедали 30 кур и 60 килограммов картофеля или 50 килограммов риса.

Жёны и дети Чаны занимались огородничеством. Сам Зиона Чана до последних дней работал без устали, так как секта Чана Пол провозглашает упорный труд религиозным долгом человека.

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Соболезнования по поводу смерти Зиона Чана выразил главный министр штата Мизорам Лал Тханхавла.

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"С тяжёлым сердцем Мизорам попрощался с господином Зиона, который считается главой самой большой семьи в мире. Покойся с миром", — написал политик на своей странице в "Твиттере".

Благодаря большой семье деревня Бактаунг стала популярной туристической достопримечательностью Мизорама. Познакомиться с необычным отцом и его родственниками приезжали гости со всего мира.

А ранее жительница ЮАР родила сразу 10 детей и побила мировой рекорд.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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