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Стало известно, какие ограничения могут ввести для блогеров в России

По словам зампредседателя Комитета ГД по информационной политике Свинцова, интернет-сфера в РФ будет отрегулирована по аналогии со СМИ.

14 июня, 18:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Интернет-сфера в РФ будет отрегулирована по аналогии со СМИ, а контент российских видеоблогеров будет представлять собой современный телевизионный продукт, отвечающий всем нормам законодательства. В частности, стримерам нельзя будет продвигать заведомо вредную для здоровья продукцию. Об этом Ura.ru рассказал зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Так, парламентарий обратил внимание, что сейчас в СМИ запрещено рекламировать алкоголь и демонстрировать процесс курения.

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"Я думаю, что сфера Интернета достаточно быстро будет отрегулирована по аналогичному формату. То есть будет достаточно мягкое регулирование с точки зрения каких-то ограничений, но будут чётко прописаны правила, которые коррелируют со здравым смыслом", — сказал Свинцов.

При этом собеседник агентства отметил, что для блогеров необходимо установить несколько основополагающих правил, таких как запрет на распитие в кадре алкогольных напитков, курение и совершение действий, опасных для жизни.

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"Таким образом, с точки зрения соблюдения норм российского законодательства и морали весь контент в Интернете постепенно будет похож на телевизионный контент", — заключил Свинцов.

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А в феврале депутат Госдумы Антон Горелкин предложил блогерам регистрироваться в качестве СМИ. Законодательные инициативы в этой области пока не планируются, отметил парламентарий.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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