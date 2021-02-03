Депутат Госдумы предложил блогерам регистрироваться в качестве СМИ

Законодательные инициативы в этой области пока не планируются, отметил парламентарий.

Добровольная регистрация блогеров в качестве СМИ повысит их юридическую защищённость и одновременно введёт эту категорию граждан в правовое поле. Такое мнение высказал член Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Суть моего предложения — инициировать обсуждение этой важной темы, чтобы в итоге создать работающий механизм легализации блогов в качестве СМИ. Так как никто эту тему всерьёз ещё не обсуждал, то и никакой конкретики нет. Единственное, я убеждён, что механизм должен быть простой и добровольный. Сложный и обязательный мы уже пробовали, и он не работает. Я имею в виду отменённый реестр блогеров", — написал Горелкин.

По словам депутата, многие блогеры хотели бы легализовать свой заработок и чтобы при этом у них были права и обязанности, сравнимые с журналистскими. Ввести блогеров в правовое поле выгодно и государству, считает парламентарий. В то же время Горелкин признал, что приравнивание к СМИ наложит на блогеров обязанности в части уплаты налогов и проверки публикуемой информации.

"Легализовать доходы блогер может и в качестве индивидуального предпринимателя, но он не может легализовать сам блог как платформу взаимодействия с государством и обществом. А для некоторых это важно", — пояснил член думского комитета.

Как уточнил Горелкин в беседе с ТАСС, сейчас проблема правового статуса блогеров только обсуждается и законодательные инициативы в этой области пока не планируются.

В 2014 году Госдума приняла так называемый закон о блогерах. Он обязывал тех из них, у кого аудитория составляет свыше трёх тысяч пользователей в сутки, регистрироваться в Роскомнадзоре и накладывал на них ограничения по аналогии со СМИ. В 2017 году закон прекратил своё действие.