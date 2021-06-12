Произошёл деанон: Преступники пользовались мессенджером ФБР и даже не догадывались, пока их не взяли штурмом
Спецоперация была похожа на кадры из боевика. В том числе полиция поймала девушку-ниндзя, входившую в картель.
Фото © facebook / victoriapolice
Больше четырёх тысяч полицейских пошли на штурм особняков в Австралии, в которых скрывались члены одного из крупных международных наркокартелей. Во время штурма у них изъяли миллионы долларов наличными, ювелирные изделия, оружие и наркотики. А также смартфоны, в которых было установлено приложение для шифрованной связи. Преступники были уверены, что их переписка под защитой. Однако этот мессенджер под названием AN0M был разработан ФБР.
Создав мессенджер, спецслужбы смогли внедрить его с помощью одного из лидеров банды, работавших под прикрытием. Когда он начал пользоваться приложением, рассказав подельникам, что это новая и крайне надёжная штука, у коллег по опасному бизнесу не осталось выбора, кроме как последовать его примеру. В итоге вся переписка бандитов попадала прямиком в руки ФБР. Спецслужбы узнавали всё не только о планах картеля, но и собирали доказательства.
Фото © Facebook / victoriapolice
Крупнейшая операция была поставлена под угрозу после того, как один из анонимных техноблогеров изучил AN0M и предупредил пользователей, что приложение отправляет их данные в США. После этого в ФБР решили незамедлительно накрывать банду, пишет Mail Online. В ходе рейда полиция арестовала несколько местных знаменитостей, которые тоже оказались членами банды, а также девушку-ниндзя по имени София Конг. Это популярная инста-блогерша и героиня различных телешоу. Конг прославилась благодаря модельной внешности и любви к боевым искусствам.
Фото © YouТube / Australian Ninja Warrior
Слава пришла в том числе и за участие в популярном шоу Ninja Warrior, в котором участники проходят различные испытания на ловкость.
Всего же в рамках операции под названием "Троянский щит" было арестовано более 800 человек по всему миру. Банда оказалась связана и с итальянской мафией, и с азиатскими преступными синдикатами. Участникам картеля предъявлены обвинения в наркоторговле и торговле оружием, создании преступного сообщества и многочисленных угонах. Во время обысков у них изъяли больше 45 миллионов долларов и почти четыре тонны наркотиков.
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