НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Произошёл деанон: Преступники пользовались мессенджером ФБР и даже не догадывались, пока их не взяли штурмом

Спецоперация была похожа на кадры из боевика. В том числе полиция поймала девушку-ниндзя, входившую в картель.

12 июня, 08:00
<p>Фото © facebook / <a href="https://www.facebook.com/victoriapolice" target="_blank" rel="noopener noreferrer">victoriapolice</a></p>

Фото © facebook / victoriapolice

Больше четырёх тысяч полицейских пошли на штурм особняков в Австралии, в которых скрывались члены одного из крупных международных наркокартелей. Во время штурма у них изъяли миллионы долларов наличными, ювелирные изделия, оружие и наркотики. А также смартфоны, в которых было установлено приложение для шифрованной связи. Преступники были уверены, что их переписка под защитой. Однако этот мессенджер под названием AN0M был разработан ФБР.

Создав мессенджер, спецслужбы смогли внедрить его с помощью одного из лидеров банды, работавших под прикрытием. Когда он начал пользоваться приложением, рассказав подельникам, что это новая и крайне надёжная штука, у коллег по опасному бизнесу не осталось выбора, кроме как последовать его примеру. В итоге вся переписка бандитов попадала прямиком в руки ФБР. Спецслужбы узнавали всё не только о планах картеля, но и собирали доказательства.

Фото © Facebook / victoriapolice

Фото © Facebook / victoriapolice

Крупнейшая операция была поставлена под угрозу после того, как один из анонимных техноблогеров изучил AN0M и предупредил пользователей, что приложение отправляет их данные в США. После этого в ФБР решили незамедлительно накрывать банду, пишет Mail Online. В ходе рейда полиция арестовала несколько местных знаменитостей, которые тоже оказались членами банды, а также девушку-ниндзя по имени София Конг. Это популярная инста-блогерша и героиня различных телешоу. Конг прославилась благодаря модельной внешности и любви к боевым искусствам.

Фото © YouТube / Australian Ninja Warrior

Фото © YouТube / Australian Ninja Warrior

Слава пришла в том числе и за участие в популярном шоу Ninja Warrior, в котором участники проходят различные испытания на ловкость.

Всего же в рамках операции под названием "Троянский щит" было арестовано более 800 человек по всему миру. Банда оказалась связана и с итальянской мафией, и с азиатскими преступными синдикатами. Участникам картеля предъявлены обвинения в наркоторговле и торговле оружием, создании преступного сообщества и многочисленных угонах. Во время обысков у них изъяли больше 45 миллионов долларов и почти четыре тонны наркотиков.

Формула джекпота: Как математику удалось взломать лотерею и выиграть 14 раз, не нарушая при этом закон

Формула джекпота: Как математику удалось взломать лотерею и выиграть 14 раз, не нарушая при этом закон

Авторы
Василий Басов

Василий Басов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1