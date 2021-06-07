Математик Стефан Мандель, работая простым экономистом в коммунистической Румынии 60-х, понимал, что одной зарплатой сыт не будешь. Ему хотелось богатства, и тогда мужчина начал разрабатывать уникальную формулу, которая помогла бы выигрывать главные призы в лотерею. После долгих лет вычислений он нашёл идеальный способ угадать пять из шести выигрышных номеров, пишет Lottery Critic.

Фото © YouTube / paulwherbert

Свою формулу Стефан вместе с четырьмя друзьями протестировал на государственной румынской лотерее и сразу выиграл джекпот, равнявшийся его 18 годовым зарплатам. Эти деньги математик потратил на переезд сначала в Израиль, а затем в Австралию. Там он получил гражданство, а вместе с ним и право участвовать в государственных лотереях. Бывший экономист начал строить свой лотерейный бизнес, который и был частью выигрышной формулы. Вот как она выглядит.

Рассчитать общее количество выигрышных комбинаций (в лотерее, где нужно угадать шесть цифр из 40, будет 3 838 380 доступных комбинаций). Найти лотерею, в которой сумма джекпота будет хотя бы втрое больше количества комбинаций. Найти достаточно денег, чтобы купить максимальное количество билетов. Заполнить все билеты. Выиграть деньги и поделиться с инвесторами.

Фото © YouTube / paulwherbert

Стефан обзавёлся целой армией сторонников, которые скупали лотерейные билеты круглосуточно по всей Австралии и отправляли ему квитанции. Таким образом, математику удалось выиграть джекпот 12 раз, а лотерейным компаниям пришлось изменить правила игры. После этого Стефан переехал в США и поселился в Вирджинии — штате с самыми простыми правилами лотереи и дешёвыми билетами.

Благодаря помощникам он просто скупил все лотерейные билеты в штате (больше семи миллионов) и выиграл свой последний, 14-й, джекпот в размере 27 миллионов долларов, а также десятки денежных призов за вторые и третьи места.

Фото © Lotto Analyst