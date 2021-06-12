Мама отремонтировала самый страшный дом на улице, и сейчас кажется, что на фото два разных жилья
Когда Ханна только купила старинный викторианский дом, его обветшалый вид вызывал у семьи лишь жалость.
Мама троих детей Ханна Яникевич из Мерсисайда, Великобритания, приобрела красивейший особняк в викторианском стиле ещё в 2013 году. Но от былого величия этого дома не осталось и следа — внешняя отделка трескалась и крошилась, а внутрь лучше было вообще не заходить, пишет Lad Bible.
Но, хоть 41-летняя женщина и обожала переделки, она понимала, что этот дом потребует много сил и денег, потому отложила проект. И вот в 2019 году Ханна решила взяться за него всерьёз. Особняк был в таком ужасном состоянии, что проще было бы его снести, но женщина захотела его отреставрировать.
Для этого ей пришлось заменить все трубы и проводку, перестелить полы, заменить окна и местами даже стены, а на восстановление кирпичной кладки снаружи бригада потратила больше полугода. Ханне пришлось устроиться на несколько работ, но при этом она продолжала менять дом и продумывать дизайн.
Это был самый ужасный дом на улице, честное слово. И я хотела создать светлое и свободное пространство, которое мы могли бы использовать с умом. Мне очень нравился оригинальный вид дома, поэтому я старалась сохранить его дух и главные черты
При помощи ремонта Ханна смогла превратить свой дом в украшение города, и поток соседей к ней не прекращается до сих пор. Стоимость особняка увеличилась на 216 тыс. долларов (больше 15,7 млн рублей), но мама троих детей не думает его продавать. Вообще-то, женщина и с переделкой не закончила — теперь она подумывает изменить и лофт, но не в скором времени. Сейчас у неё одна мысль о ремонте вызывает нервный смех.
WOW-news
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