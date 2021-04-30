Дом буквально набит мусором и грязью, но всё равно нашлись те, кто купил его за 134 млн: 8 фото

В Сиднее, Австралия, пару местных жителей можно поздравить с покупкой своего дома, но только никто не стремится этого делать, пишет The Sun

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Небольшой особняк влюблённые приобрели за 1,8 млн долларов (около 134 млн рублей), хотя он не отличается хорошим метражом и не находится в богатом районе

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Зато что сразу бросается в глаза, так это его экстремальная захламлённость. Раньше там жил одинокий человек, который собирал всякий мусор и годами не выходил из дома

Фото © PRD

И неудивительно, ведь по дому можно перемещаться, лишь карабкаясь по горам мусора, а в некоторые комнаты вообще не пройти — двери не дают открыть подпирающие их горы вещей

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В особняке можно найти хлам любого толка: старая одежда на вешалках и в коробках, картины, техника и посуда. Стены совершенно облезли, а пол не видел свет уже много лет

Фото © PRD

Все вещи абсолютно бесполезны и годятся только для свалки, поэтому заработать на них у новых хозяев не получится. Более того, на вывозе мусора они потеряют ещё сотни тысяч

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Однако парочка не расстраивается — она уже задумала интересный дизайнерский проект и спланировала снести дом. Вот только, к сожалению, перед этим ей всё-таки придётся избавиться от хлама

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