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Дом буквально набит мусором и грязью, но всё равно нашлись те, кто купил его за 134 млн: 8 фото

Пользователи Сети считают, что эту свалку проще посолить и сжечь, чем пытаться разобрать и привести в порядок.

30 апреля 2021, 15:28

Фото © PRD

В Сиднее, Австралия, пару местных жителей можно поздравить с покупкой своего дома, но только никто не стремится этого делать, пишет The Sun

Фото © PRD

Фото © PRD

Небольшой особняк влюблённые приобрели за 1,8 млн долларов (около 134 млн рублей), хотя он не отличается хорошим метражом и не находится в богатом районе

Фото © PRD

Фото © PRD

Зато что сразу бросается в глаза, так это его экстремальная захламлённость. Раньше там жил одинокий человек, который собирал всякий мусор и годами не выходил из дома

Фото © PRD

Фото © PRD

И неудивительно, ведь по дому можно перемещаться, лишь карабкаясь по горам мусора, а в некоторые комнаты вообще не пройти — двери не дают открыть подпирающие их горы вещей

Фото © PRD

Фото © PRD

В особняке можно найти хлам любого толка: старая одежда на вешалках и в коробках, картины, техника и посуда. Стены совершенно облезли, а пол не видел свет уже много лет

Фото © PRD

Фото © PRD

Все вещи абсолютно бесполезны и годятся только для свалки, поэтому заработать на них у новых хозяев не получится. Более того, на вывозе мусора они потеряют ещё сотни тысяч

Фото © PRD

Фото © PRD

Однако парочка не расстраивается — она уже задумала интересный дизайнерский проект и спланировала снести дом. Вот только, к сожалению, перед этим ей всё-таки придётся избавиться от хлама

Фото © PRD

Фото © PRD

Мадонна купила за 1,5 млрд особняк The Weeknd, фото которого не оставят сомнений, что оно того стоит

Мадонна купила за 1,5 млрд особняк The Weeknd, фото которого не оставят сомнений, что оно того стоит

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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