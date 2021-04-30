Дом буквально набит мусором и грязью, но всё равно нашлись те, кто купил его за 134 млн: 8 фото
Пользователи Сети считают, что эту свалку проще посолить и сжечь, чем пытаться разобрать и привести в порядок.
Фото © PRD
В Сиднее, Австралия, пару местных жителей можно поздравить с покупкой своего дома, но только никто не стремится этого делать, пишет The Sun
Фото © PRD
Небольшой особняк влюблённые приобрели за 1,8 млн долларов (около 134 млн рублей), хотя он не отличается хорошим метражом и не находится в богатом районе
Фото © PRD
Зато что сразу бросается в глаза, так это его экстремальная захламлённость. Раньше там жил одинокий человек, который собирал всякий мусор и годами не выходил из дома
Фото © PRD
И неудивительно, ведь по дому можно перемещаться, лишь карабкаясь по горам мусора, а в некоторые комнаты вообще не пройти — двери не дают открыть подпирающие их горы вещей
Фото © PRD
В особняке можно найти хлам любого толка: старая одежда на вешалках и в коробках, картины, техника и посуда. Стены совершенно облезли, а пол не видел свет уже много лет
Фото © PRD
Все вещи абсолютно бесполезны и годятся только для свалки, поэтому заработать на них у новых хозяев не получится. Более того, на вывозе мусора они потеряют ещё сотни тысяч
Фото © PRD
Однако парочка не расстраивается — она уже задумала интересный дизайнерский проект и спланировала снести дом. Вот только, к сожалению, перед этим ей всё-таки придётся избавиться от хлама
Фото © PRD
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