Юлианна Караулова показала, как выглядело её абсолютно голое тело на последних сроках беременности
Певица поделилась фотосессией для летнего номера журнала Glamour, который её поклонники тут же бросились покупать.
Популярная 33-летняя певица Юлианна Караулова, которая прославилась в составе группы 5sta Family, недавно стала мамой. Теперь звезда делится с подписчиками счастливыми фото после родов, честно признаваясь в гормональном сумбуре и показывая изменившуюся фигуру. Но на днях она выложила фотосессию для летнего номера журнала Glamour, на снимках которого предстала в абсолютно обнажённом виде.
Юлианна отбросила всё лишнее — позировала в белой студии без одежды, макияжа и какой-либо укладки. Певица хотела быть максимально естественной, показывая, что есть только она и будущий малыш. Фанаты пришли в восторг от таких фото, ведь звезда не так часто балует их откровенными образами.
Уф! Жаришка! 🔥
Прекрасная и нежная новоиспечённая мамочка! Сохраняйте позитив, первое время без него не выжить)))
У меня есть этот журнал😍 Вы просто шикарны там❤️
Многие поклонники Юлианны следят за ней с самого начала — пятого сезона "Фабрики звёзд", где девушке удалось дойти до финала. После этого она прославилась на всю страну в составе группы 5sta Family. С 2015 года певица развивает сольную карьеру и даже во время беременности выпустила новый сингл и клип на него. На "Фабрике" звезда познакомилась с саунд-продюсером Андреем Чёрным, которому и родила на днях сына.
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