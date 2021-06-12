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Юлианна Караулова показала, как выглядело её абсолютно голое тело на последних сроках беременности

Певица поделилась фотосессией для летнего номера журнала Glamour, который её поклонники тут же бросились покупать.

12 июня, 06:00

Фото © Instagram / yulianna_karaulova

Популярная 33-летняя певица Юлианна Караулова, которая прославилась в составе группы 5sta Family, недавно стала мамой. Теперь звезда делится с подписчиками счастливыми фото после родов, честно признаваясь в гормональном сумбуре и показывая изменившуюся фигуру. Но на днях она выложила фотосессию для летнего номера журнала Glamour, на снимках которого предстала в абсолютно обнажённом виде.

Фото © Instagram / yulianna_karaulova

Фото © Instagram / yulianna_karaulova

Юлианна отбросила всё лишнее — позировала в белой студии без одежды, макияжа и какой-либо укладки. Певица хотела быть максимально естественной, показывая, что есть только она и будущий малыш. Фанаты пришли в восторг от таких фото, ведь звезда не так часто балует их откровенными образами.

Фото © Instagram / yulianna_karaulova

Фото © Instagram / yulianna_karaulova

Уф! Жаришка! 🔥

trodriguezzz

Прекрасная и нежная новоиспечённая мамочка! Сохраняйте позитив, первое время без него не выжить)))

rinauhde

У меня есть этот журнал😍 Вы просто шикарны там❤️

karaulovababy

Фото © Instagram / yulianna_karaulova

Фото © Instagram / yulianna_karaulova

Многие поклонники Юлианны следят за ней с самого начала — пятого сезона "Фабрики звёзд", где девушке удалось дойти до финала. После этого она прославилась на всю страну в составе группы 5sta Family. С 2015 года певица развивает сольную карьеру и даже во время беременности выпустила новый сингл и клип на него. На "Фабрике" звезда познакомилась с саунд-продюсером Андреем Чёрным, которому и родила на днях сына.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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