Юлианна Караулова показала, как выглядело её абсолютно голое тело на последних сроках беременности

Популярная 33-летняя певица Юлианна Караулова, которая прославилась в составе группы 5sta Family, недавно стала мамой. Теперь звезда делится с подписчиками счастливыми фото после родов, честно признаваясь в гормональном сумбуре и показывая изменившуюся фигуру. Но на днях она выложила фотосессию для летнего номера журнала Glamour, на снимках которого предстала в абсолютно обнажённом виде.

Фото © Instagram / yulianna_karaulova

Юлианна отбросила всё лишнее — позировала в белой студии без одежды, макияжа и какой-либо укладки. Певица хотела быть максимально естественной, показывая, что есть только она и будущий малыш. Фанаты пришли в восторг от таких фото, ведь звезда не так часто балует их откровенными образами.

Фото © Instagram / yulianna_karaulova

Уф! Жаришка! 🔥 trodriguezzz

Прекрасная и нежная новоиспечённая мамочка! Сохраняйте позитив, первое время без него не выжить))) rinauhde

У меня есть этот журнал😍 Вы просто шикарны там❤️ karaulovababy

Фото © Instagram / yulianna_karaulova