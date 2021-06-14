В Новосибирске потушен пожар, вызванный взлетевшей на воздух заправкой
Пострадало несколько десятков человек. На ликвидацию ЧП у пожарных ушло несколько часов работы.
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В Новосибирске полностью потушен пожар на газовой автозаправочной станции. Об этом сообщили в МЧС России. По последним данным, пострадали 35 человек, 20 из них были направлены в медучреждения, в том числе десять — в тяжёлом состоянии.
Взрыв на станции "Еврогаз" в промзоне на Гусинобродском шоссе произошёл в 14:04 мск. Пожарные прибыли уже через несколько минут. Удалось отстоять соседнюю АЗС, предотвратить взрывы газовых баллонов. Площадь пожара составляла 1200 квадратных метров.
Ранее Лайф рассказывал, как мощный пожар уничтожил десять автомобилей в хабаровском автосервисе. Тушение огня осложняло наличие внутри баллонов со взрывоопасными веществами. Пожар потушили лишь спустя два часа.
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