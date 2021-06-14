Десятилетний школьник из ХМАО отжался 5713 раз, установив мировой рекорд среди детей

Под Сургутом школьник побил рекорд, отжавшись более 5700 раз. Видео © Район спортивных событий

В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа 10-летний Ильман Хаджимурадов установил мировой рекорд среди несовершеннолетних, отжавшись 5713 раз. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

За Хаджимурадовым на протяжении более пяти часов, пока длился подход, следили тренер Амар Асадов, отец ребёнка, медик и главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Свою победу мальчик посвятил родителям и наставнику. Прошлый подобный рекорд — 4784 отжимания.

Хаджимурадов начал заниматься тяжёлой атлетикой с пяти лет. Первое время он тренировался со своим отцом, а затем для него Асадов разработал индивидуальную программу.

"Я видел, что он не как все дети. У него есть потенциал, его нужно только подготовить. Мы работали по моей специальной программе. Одну неделю отжимались на количество, вторую — на выносливость, потом на силу. Бегали по 15–20 километров каждый день, отжимались по три тысячи повторений", — объяснил тренер.