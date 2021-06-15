В Белом доме оценили возможность возвращения послов РФ и США в Вашингтон и Москву
Представитель американской администрации во время перелёта в Женеву раскрыл некоторые подробности встречи Путина и Байдена в Женеве.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылёв
Послов РФ и США могут вернуть в Вашингтон и Москву по итогам двусторонних переговоров президентов Владимира Путина и Джо Байдена, рассказал представитель Белого дома на борту самолёта во время полёта главы Штатов из Брюсселя в Женеву.
"Это возможно. Я не стану это подтверждать до тех пор, пока два президента не проведут встречу. Я не стану забегать вперёд в отношении того, что будет завтра, но оба посла будут в Женеве", — ответил представитель Белого дома на вопрос о послах двух стран.
Ранее Лайф писал, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, подпишут ли Путин и Байден документы на саммите в Женеве. Самолёт американского лидера приземлился в Швейцарии в 17:16 по мск. У трапа президента США встретил его швейцарский коллега. А самолёт российской делегации час кружил над Женевой из-за лайнера Байдена.
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Мероприятие пройдёт на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за последние полтора года. Начало встречи намечено на 14:00 по московскому времени, продлятся переговоры около пяти часов.
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