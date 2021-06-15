В Белом доме оценили возможность возвращения послов РФ и США в Вашингтон и Москву

Послов РФ и США могут вернуть в Вашингтон и Москву по итогам двусторонних переговоров президентов Владимира Путина и Джо Байдена, рассказал представитель Белого дома на борту самолёта во время полёта главы Штатов из Брюсселя в Женеву.

"Это возможно. Я не стану это подтверждать до тех пор, пока два президента не проведут встречу. Я не стану забегать вперёд в отношении того, что будет завтра, но оба посла будут в Женеве", — ответил представитель Белого дома на вопрос о послах двух стран.