В Кремле рассказали, во сколько стартуют переговоры Путина и Байдена
На вилле "Ла Гранж" в Женеве лидеров встретит президент Швейцарии, после чего главы РФ и США пройдут в зал "Библиотека" для беседы в узком составе.
Фото © ТАСС / Сергей Ильин / Пресс-служба Президента РФ / PA / Chris Jackson
Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что начало саммита Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена намечено на 14:00 по московскому времени (13:00 — по Женеве). Встреча пройдёт на вилле "Ла Гранж".
"Прекрасное место на берегу озера, хорошие условия для переговоров", — сказал он.
Когда президенты приедут на виллу, их поприветствует глава Швейцарии Ги Пармелен, после чего лидеры сделают совместное фото и пройдут в зал "Библиотека" на первом этаже виллы для беседы в узком составе (с президентами будут присутствовать главы внешнеполитических ведомств).
"Это первая встреча в тяжелейших условиях двусторонних отношений. Думаю, обе стороны понимают, что пора разгребать завалы, которые были созданы", — подчеркнул Ушаков.
Помощник президента РФ также рассказал, что на саммите принимаются сверхсерьёзные меры безопасности — в том числе и с точки зрения обеспечения здоровья президентов.
"И американцы, и мы серьёзно относимся к этому. Кстати, не так много в последнее время проводилось контактов в очном формате. Естественно, повышенное внимание к медицинским вопросам", — добавил Ушаков.
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Как стало известно, мероприятие пройдёт на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за последние полтора года.
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