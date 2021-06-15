В Кремле рассказали, во сколько стартуют переговоры Путина и Байдена

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что начало саммита Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена намечено на 14:00 по московскому времени (13:00 — по Женеве). Встреча пройдёт на вилле "Ла Гранж".

"Прекрасное место на берегу озера, хорошие условия для переговоров", — сказал он.

Когда президенты приедут на виллу, их поприветствует глава Швейцарии Ги Пармелен, после чего лидеры сделают совместное фото и пройдут в зал "Библиотека" на первом этаже виллы для беседы в узком составе (с президентами будут присутствовать главы внешнеполитических ведомств).

"Это первая встреча в тяжелейших условиях двусторонних отношений. Думаю, обе стороны понимают, что пора разгребать завалы, которые были созданы", — подчеркнул Ушаков.

Помощник президента РФ также рассказал, что на саммите принимаются сверхсерьёзные меры безопасности — в том числе и с точки зрения обеспечения здоровья президентов.

"И американцы, и мы серьёзно относимся к этому. Кстати, не так много в последнее время проводилось контактов в очном формате. Естественно, повышенное внимание к медицинским вопросам", — добавил Ушаков.