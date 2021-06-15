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В Кремле рассказали, во сколько стартуют переговоры Путина и Байдена

На вилле "Ла Гранж" в Женеве лидеров встретит президент Швейцарии, после чего главы РФ и США пройдут в зал "Библиотека" для беседы в узком составе.

15 июня, 06:05
<p>Фото © ТАСС / Сергей Ильин / Пресс-служба Президента РФ / PA / Chris Jackson</p>

Фото © ТАСС / Сергей Ильин / Пресс-служба Президента РФ / PA / Chris Jackson

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что начало саммита Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена намечено на 14:00 по московскому времени (13:00 — по Женеве). Встреча пройдёт на вилле "Ла Гранж".

"Прекрасное место на берегу озера, хорошие условия для переговоров", — сказал он.

Когда президенты приедут на виллу, их поприветствует глава Швейцарии Ги Пармелен, после чего лидеры сделают совместное фото и пройдут в зал "Библиотека" на первом этаже виллы для беседы в узком составе (с президентами будут присутствовать главы внешнеполитических ведомств).

Путин ответил на слова Байдена об автократии

Путин ответил на слова Байдена об автократии

"Это первая встреча в тяжелейших условиях двусторонних отношений. Думаю, обе стороны понимают, что пора разгребать завалы, которые были созданы", — подчеркнул Ушаков.

Помощник президента РФ также рассказал, что на саммите принимаются сверхсерьёзные меры безопасности — в том числе и с точки зрения обеспечения здоровья президентов.

"И американцы, и мы серьёзно относимся к этому. Кстати, не так много в последнее время проводилось контактов в очном формате. Естественно, повышенное внимание к медицинским вопросам", — добавил Ушаков.

В Женеве перед встречей Путина и Байдена начали закрывать небо

В Женеве перед встречей Путина и Байдена начали закрывать небо

Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Как стало известно, мероприятие пройдёт на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за последние полтора года.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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