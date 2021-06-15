НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Раскрыты советы, которые эксперты по России дали Байдену перед встречей с Путиным

Одни рекомендовали ему начать восстановление отношений между двумя странами, другие призвали к жёсткому подходу.

15 июня, 03:38
<p>Джо Байден. Фото © ТАСС / AP</p>

Джо Байден. Фото © ТАСС / AP

Президент США Джон Байден, готовясь к встрече с лидером РФ Владимиром Путиным, встретился с экспертами по России. Они дали ему несколько советов, в том числе не проводить совместную пресс-конференцию с коллегой. Об этом пишет портал Axios.

По данным портала, среди консультантов были как действующие, так и бывшие чиновники, в том числе работавшие при президентстве Дональда Трампа. Так, присутствовал экс-посол США в России Майкл Макфол.

"Умный и жёсткий": Байден перед встречей с Путиным назвал его достойным соперником

"Умный и жёсткий": Байден перед встречей с Путиным назвал его достойным соперником

Одним из озвученных советов было не дать Путину "какой-либо возможности затмить частные переговоры новыми публичными предложениями". Несколько экспертов рекомендовали договориться о расширении сотрудничества с Россией, в том числе восстановить работу дипломатических структур, открыть студенческий обмен. Другие же, наоборот, выступали за жёсткий подход.

Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1