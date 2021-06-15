Раскрыты советы, которые эксперты по России дали Байдену перед встречей с Путиным
Одни рекомендовали ему начать восстановление отношений между двумя странами, другие призвали к жёсткому подходу.
Джо Байден. Фото © ТАСС / AP
Президент США Джон Байден, готовясь к встрече с лидером РФ Владимиром Путиным, встретился с экспертами по России. Они дали ему несколько советов, в том числе не проводить совместную пресс-конференцию с коллегой. Об этом пишет портал Axios.
По данным портала, среди консультантов были как действующие, так и бывшие чиновники, в том числе работавшие при президентстве Дональда Трампа. Так, присутствовал экс-посол США в России Майкл Макфол.
Одним из озвученных советов было не дать Путину "какой-либо возможности затмить частные переговоры новыми публичными предложениями". Несколько экспертов рекомендовали договориться о расширении сотрудничества с Россией, в том числе восстановить работу дипломатических структур, открыть студенческий обмен. Другие же, наоборот, выступали за жёсткий подход.
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".
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