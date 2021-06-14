"Умный и жёсткий": Байден перед встречей с Путиным назвал его достойным соперником
Лидер США отказался обсуждать с журналистами предстоящий саммит лидеров двух стран в Женеве.
Фото © ТАСС / AP
Президент США Джо Байден заявил, что считает лидера России Владимира Путина достойным соперником. Такую оценку глава Белого дома дал коллеге в преддверии встречи, которая у них состоится в Женеве 16 июня.
"Я уже встречался с ним. Он умный, жёсткий, я бы сказал, что он достойный соперник", — отметил Байден, выступая на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита НАТО.
При этом Байден отказался обсуждать с журналистами ожидания от грядущей встречи. Он заметил, что будет рад говорить уже о её итогах.
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".
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