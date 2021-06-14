Президент США Джо Байден заявил, что считает лидера России Владимира Путина достойным соперником. Такую оценку глава Белого дома дал коллеге в преддверии встречи, которая у них состоится в Женеве 16 июня.

"Я уже встречался с ним. Он умный, жёсткий, я бы сказал, что он достойный соперник", — отметил Байден, выступая на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита НАТО.

При этом Байден отказался обсуждать с журналистами ожидания от грядущей встречи. Он заметил, что будет рад говорить уже о её итогах.