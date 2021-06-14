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"Умный и жёсткий": Байден перед встречей с Путиным назвал его достойным соперником

Лидер США отказался обсуждать с журналистами предстоящий саммит лидеров двух стран в Женеве.

14 июня, 19:51
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Президент США Джо Байден заявил, что считает лидера России Владимира Путина достойным соперником. Такую оценку глава Белого дома дал коллеге в преддверии встречи, которая у них состоится в Женеве 16 июня.

"Я уже встречался с ним. Он умный, жёсткий, я бы сказал, что он достойный соперник", — отметил Байден, выступая на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита НАТО.

При этом Байден отказался обсуждать с журналистами ожидания от грядущей встречи. Он заметил, что будет рад говорить уже о её итогах.

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Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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