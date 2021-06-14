НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Обманули дурачка на четыре кулачка": Путин резко высказался о расширении НАТО

Президент напомнил, что в альянсе не сдержали устное обещание, которое было дано лидеру СССР Михаилу Горбачёву.

14 июня, 19:31
<p>Владимир Путин. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/65861" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kre</a><a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/65861" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mlin.ru</a></p>

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

НАТО – это рудимент холодной войны, а обвинения Соединённых Штатов в адрес России совершенно беспочвенны. Об этом в интервью американскому телеканалу NBC заявил президент РФ Владимир Путин. Он напомнил об обещании США не расширять военный блок Североатлантического альянса на восток.

"Что касается НАТО, то я уже много раз говорил, что это рудимент холодной войны. Зачем организация существует на сегодняшний день, не очень понятно. Когда-то говорили о том, что она трансформируется, но теперь об этом уже как-то подзабыли", — сказал Путин.

Путин рассказал об обеспечении интересов России

Путин рассказал об обеспечении интересов России

В ходе интервью журналист NBC Кир Симмонс обвинил Москву в том, что она "пугает всех своими военными учениями" и тем самым усугубляет противостояние с альянсом, которому приходится обороняться. В ответ на это Путин указал, что вовсе не Россия, а именно НАТО в советские времена приблизилась к границе РФ, хотя главе СССР Михаилу Горбачёву пообещали, что расширения военного блока на восток не будет.

Путин ответил на слова Байдена об автократии

Путин ответил на слова Байдена об автократии

"Ничего себе оборона! В период СССР ещё Горбачёву устно было обещано, что не будет расширения НАТО на восток. Ну и где эти обещания? Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка — у нас так в народе говорят. Надо всё закреплять на бумаге", — ответил глава РФ, напомнив о двух волнах расширения военного блока в Восточной Европе.

Вместе с тем Путин выразил недоумение по поводу того, что альянс намеренно расширялся на восток, таким образом приближая свою инфраструктуру к российским границам, а сейчас обвиняет РФ в агрессивном поведении.

"Мы перебросили технику не к границам США": Путин посоветовал Вашингтону не волноваться по поводу учений армии РФ

"Мы перебросили технику не к границам США": Путин посоветовал Вашингтону не волноваться по поводу учений армии РФ

"С какой стати? Что, Россия даже после развала СССР представляла какую-то угрозу для Штатов и других стран Европы? Инфраструктура НАТО здесь, у наших границ, а вы говорите, что мы кому-то угрожаем? Да, мы проводим учения регулярно, но почему это вызывает озабоченность у альянса, я просто не понимаю", — добавил президент.

Ранее Кир Симмонс рассказал, о чём говорил с Путиным без камер. По словам интервьюера, речь шла об оппозиции в России. Корреспондент подчеркнул, что глава РФ общался с ним, глядя в глаза, наклонившись вперёд.

Напомним, это первое за три года интервью Путина американским СМИ. Ранее он назвал текущие отношения России и США худшими за последние годы. Российский лидер также перечислил главные составляющие международных отношений. Он подчеркнул, что в последние годы США в рамках сотрудничества с Россией не демонстрировали эти признаки. Кроме того, Путин не исключил, что разведка США действует против РФ в киберсфере.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Это очень важное для нас интервью": Американские журналисты прошли двухнедельный карантин перед беседой с Путиным

сегодня в 17:33

Эрдоган заявил Байдену о неизменности позиции Турции по С-400

сегодня в 19:02

"Нужен диалог и ещё раз диалог": Косачев назвал противоречивыми итоги саммита НАТО в Брюсселе

сегодня в 18:44

Назван способ "защитить" квартиру от тополиного пуха

сегодня в 19:19

Молодая бразильянка умерла от сердечного приступа в первую брачную ночь

сегодня в 19:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1