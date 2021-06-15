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Лопасти "зияют ранами": На Сахалине нашли обломки американского истребителя

Активисты установили, что эта боевая машина — участница советско-японской войны, родом из 1945 года. По номеру двигателя они надеются восстановить все обстоятельства крушения.

15 июня, 03:13

  • Поисковики в Сахалинской области обнаружили погибший истребитель. Фото © Instagram / sakhpoisk
    Поисковики в Сахалинской области обнаружили погибший истребитель. Фото © Instagram / sakhpoisk
  • Поисковики в Сахалинской области обнаружили погибший истребитель. Фото © Instagram / sakhpoisk
    Поисковики в Сахалинской области обнаружили погибший истребитель. Фото © Instagram / sakhpoisk
  • Поисковики в Сахалинской области обнаружили погибший истребитель. Фото © Instagram / sakhpoisk
    Поисковики в Сахалинской области обнаружили погибший истребитель. Фото © Instagram / sakhpoisk
  • Поисковики в Сахалинской области обнаружили погибший истребитель. Фото © Instagram / sakhpoisk
    Поисковики в Сахалинской области обнаружили погибший истребитель. Фото © Instagram / sakhpoisk

Поисковики в Сахалинской области обнаружили погибший истребитель. Фото © Instagram / sakhpoisk

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Обломки американского истребителя-бомбардировщика P-63 KingCobra в Анивском районе Южно-Сахалинска обнаружили участники проекта "Вечный полёт" сообщества "Поисковое движение России". Активисты надеются, что по номеру двигателя можно будет установить историю боевого воздушного судна. Предположительно, машина упала во время советско-японской войны.

"Двигатель снят и сильно разбит, в своё время его, видимо, пытались увезти, но не смогли. Авиационный алюминий с плоскостей вырубали, скорее всего, топором, все они зияют ранами. Стойки шасси сложены, что также подтверждает версию о вынужденной посадке", — рассказывают как о живом существе поисковики на своей странице в "Инстаграме".

Болотистая местность ускорила разрушение металла, тем не менее поисковики полны оптимизма. Они займутся выяснением всех деталей судьбы этой железной птицы. Немногочисленные доброжелатели пишут, что "очень красиво, нужно доставать", и желают поисковикам, чтоб всё у них получилось.

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Ранее Лайф писал, что личные вещи и элементы боевой экипировки советского воина Михаила Колесникова, павшего в боях под Сталинградом 79 лет назад, передали его внучке Елене Гришиной в Амурской области.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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