Лопасти "зияют ранами": На Сахалине нашли обломки американского истребителя
Активисты установили, что эта боевая машина — участница советско-японской войны, родом из 1945 года. По номеру двигателя они надеются восстановить все обстоятельства крушения.
Обломки американского истребителя-бомбардировщика P-63 KingCobra в Анивском районе Южно-Сахалинска обнаружили участники проекта "Вечный полёт" сообщества "Поисковое движение России". Активисты надеются, что по номеру двигателя можно будет установить историю боевого воздушного судна. Предположительно, машина упала во время советско-японской войны.
"Двигатель снят и сильно разбит, в своё время его, видимо, пытались увезти, но не смогли. Авиационный алюминий с плоскостей вырубали, скорее всего, топором, все они зияют ранами. Стойки шасси сложены, что также подтверждает версию о вынужденной посадке", — рассказывают как о живом существе поисковики на своей странице в "Инстаграме".
Болотистая местность ускорила разрушение металла, тем не менее поисковики полны оптимизма. Они займутся выяснением всех деталей судьбы этой железной птицы. Немногочисленные доброжелатели пишут, что "очень красиво, нужно доставать", и желают поисковикам, чтоб всё у них получилось.
Ранее Лайф писал, что личные вещи и элементы боевой экипировки советского воина Михаила Колесникова, павшего в боях под Сталинградом 79 лет назад, передали его внучке Елене Гришиной в Амурской области.
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