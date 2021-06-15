







Обломки американского истребителя-бомбардировщика P-63 KingCobra в Анивском районе Южно-Сахалинска обнаружили участники проекта "Вечный полёт" сообщества "Поисковое движение России". Активисты надеются, что по номеру двигателя можно будет установить историю боевого воздушного судна. Предположительно, машина упала во время советско-японской войны.

"Двигатель снят и сильно разбит, в своё время его, видимо, пытались увезти, но не смогли. Авиационный алюминий с плоскостей вырубали, скорее всего, топором, все они зияют ранами. Стойки шасси сложены, что также подтверждает версию о вынужденной посадке", — рассказывают как о живом существе поисковики на своей странице в "Инстаграме".

Болотистая местность ускорила разрушение металла, тем не менее поисковики полны оптимизма. Они займутся выяснением всех деталей судьбы этой железной птицы. Немногочисленные доброжелатели пишут, что "очень красиво, нужно доставать", и желают поисковикам, чтоб всё у них получилось.