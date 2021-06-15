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Россиян предупредили о росте числа сайтов, имитирующих площадки для объявлений

Мошенники занимаются поиском телефонных номеров по открытым источникам и присылают ссылки на сайты-имитации в мессенджеры и на почту.

15 июня, 02:34
<p>Фото © ТАСС / Алексей Зотов</p>

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

В первом квартале 2021 года в десятки раз выросло число фишинговых страниц, которые копируют доски бесплатных объявлений. Как свидетельствует отчёт "Лаборатории Касперского" и сервиса бесплатных объявлений "Юла", заблокировано более двух с половиной миллионов попыток перехода пользователей по фишинговым ссылкам в сегменте электронной коммерции в России.

"На протяжении всего года активно развивались, совершенствовались механизмы работы фишинговых сайтов, расширялась география мошенничеств", — приводит "Коммерсант" слова гендиректора Infosecurity a Softline company Кирилла Солодовникова.

Он отметил, что популярность мошенничества на "Авито" и "Юле" обусловлена тем, что такая криминальная схема распространяется по принципу CaaS — Cybercrime as a Service (киберпреступление как услуга). Это когда одни люди создают продвинутые инструменты для мошенничества, а затем вынуждают использовать их людей без специальных познаний.

Сотни миллионов для жуликов. Как "Авито" и "Юла" превратились в самые опасные площадки Рунета

Сотни миллионов для жуликов. Как "Авито" и "Юла" превратились в самые опасные площадки Рунета

Ранее Лайф разбирался, как именно растёт денежный оборот мошенников и как на это реагируют компании и государство. В основном самыми опасными площадками тогда стали "Авито" и "Юла".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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