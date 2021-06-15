Россиян предупредили о росте числа сайтов, имитирующих площадки для объявлений
Мошенники занимаются поиском телефонных номеров по открытым источникам и присылают ссылки на сайты-имитации в мессенджеры и на почту.
Фото © ТАСС / Алексей Зотов
В первом квартале 2021 года в десятки раз выросло число фишинговых страниц, которые копируют доски бесплатных объявлений. Как свидетельствует отчёт "Лаборатории Касперского" и сервиса бесплатных объявлений "Юла", заблокировано более двух с половиной миллионов попыток перехода пользователей по фишинговым ссылкам в сегменте электронной коммерции в России.
"На протяжении всего года активно развивались, совершенствовались механизмы работы фишинговых сайтов, расширялась география мошенничеств", — приводит "Коммерсант" слова гендиректора Infosecurity a Softline company Кирилла Солодовникова.
Он отметил, что популярность мошенничества на "Авито" и "Юле" обусловлена тем, что такая криминальная схема распространяется по принципу CaaS — Cybercrime as a Service (киберпреступление как услуга). Это когда одни люди создают продвинутые инструменты для мошенничества, а затем вынуждают использовать их людей без специальных познаний.
Ранее Лайф разбирался, как именно растёт денежный оборот мошенников и как на это реагируют компании и государство. В основном самыми опасными площадками тогда стали "Авито" и "Юла".
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