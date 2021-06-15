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Климкин увидел "последний сигнал" России перед встречей Путина с Байденом

По мнению экс-министра, Москва пытается создать на Украине пятую колонну, чтобы через неё влиять на страну.

15 июня, 01:57
<p>Павел Климкин. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Павел Климкин. Фото © ТАСС / Zuma

"Последним сигналом" Москвы накануне встречи лидеров РФ Владимира Путина и США Джо Байдена назвал экс-глава МИД Украины Павел Климкин российский законопроект о репатриации граждан Белоруссии и Украины.

"Последний сигнал России перед встречей Путина и Байдена — внесение в Госдуму закона о новой волне паспортизации. Теперь граждане Украины и Белоруссии смогут получать паспорта на основе самоидентификации", — отметил Климкин на своей странице в "Фейсбуке".

Белорусам и украинцам могут разрешить репатриацию в Россию

Белорусам и украинцам могут разрешить репатриацию в Россию

По его мнению, это попытка России сформировать на Украине пятую колонну, которая будет лояльна к Москве и может быть использована при необходимости — призовёт Россию к защите. Климкин опасается, что таким образом "создаётся угроза вмешательства" в дела Украины в любой момент — и это проверка для украинской государственности.

А ранее Климкин обвинил жителей Украины в нежелании вступать в НАТО. По его словам, членства Незалежной в Североатлантическом альянсе хотят меньше половины граждан страны.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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