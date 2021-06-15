Климкин увидел "последний сигнал" России перед встречей Путина с Байденом

"Последним сигналом" Москвы накануне встречи лидеров РФ Владимира Путина и США Джо Байдена назвал экс-глава МИД Украины Павел Климкин российский законопроект о репатриации граждан Белоруссии и Украины.

"Последний сигнал России перед встречей Путина и Байдена — внесение в Госдуму закона о новой волне паспортизации. Теперь граждане Украины и Белоруссии смогут получать паспорта на основе самоидентификации", — отметил Климкин на своей странице в "Фейсбуке".

По его мнению, это попытка России сформировать на Украине пятую колонну, которая будет лояльна к Москве и может быть использована при необходимости — призовёт Россию к защите. Климкин опасается, что таким образом "создаётся угроза вмешательства" в дела Украины в любой момент — и это проверка для украинской государственности.