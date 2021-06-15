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Причин отказа россиянам в лицензии на оружие может стать больше

В Госдуме предложили ужесточить требования, в том числе для пьяных водителей, дважды и более судимых, а также тех, кто не предоставил на осмотр уже имеющийся арсенал.

15 июня, 01:26
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Получить лицензию на оружие, возможно, станет сложнее — запрет на выдачу разрешения в Комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предложили ужесточить. В том числе для осуждённых за преступления в сфере незаконного оружейного оборота, отбывающих наказание за терроризм, его оправдание или поддержку, а также за экстремизм или преступные действия, связанные с детьми.

Согласно законопроекту, водителям в нетрезвом виде или гражданам, передавшим управление автомобилем пьяному человеку, предлагает заблокировать получение такого разрешения на год. Депутаты считают, что нужно вовсе запретить выдавать оружие людям с двумя и более судимостями, а также тем, у кого есть непогашенная или неснятая судимость за умышленное преступление, отбывшим наказание после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, в котором было задействовано оружие.

"Граждане и юридические лица, которые приобрели списанное оружие до дня вступления в силу настоящего федерального закона, не позднее одного года со дня его вступления в силу обязаны в порядке и по форме, установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, уведомить федеральный орган исполнительной власти в сфере оборота оружия или его территориальный орган о наличии у них списанного оружия",гласит текст предлагаемых поправок.

Дума приняла закон об усилении госконтроля за оборотом оружия

Дума приняла закон об усилении госконтроля за оборотом оружия

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять во втором чтении законопроект, вносящий поправки в закон "Об оружии".

Ранее общественник выступил с инициативой ужесточить онлайн-продажу пневматического оружия. По его мнению, часто покупателями таких товаров оказываются несовершеннолетние.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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