Причин отказа россиянам в лицензии на оружие может стать больше

Получить лицензию на оружие, возможно, станет сложнее — запрет на выдачу разрешения в Комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предложили ужесточить. В том числе для осуждённых за преступления в сфере незаконного оружейного оборота, отбывающих наказание за терроризм, его оправдание или поддержку, а также за экстремизм или преступные действия, связанные с детьми.

Согласно законопроекту, водителям в нетрезвом виде или гражданам, передавшим управление автомобилем пьяному человеку, предлагает заблокировать получение такого разрешения на год. Депутаты считают, что нужно вовсе запретить выдавать оружие людям с двумя и более судимостями, а также тем, у кого есть непогашенная или неснятая судимость за умышленное преступление, отбывшим наказание после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, в котором было задействовано оружие.

"Граждане и юридические лица, которые приобрели списанное оружие до дня вступления в силу настоящего федерального закона, не позднее одного года со дня его вступления в силу обязаны в порядке и по форме, установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, уведомить федеральный орган исполнительной власти в сфере оборота оружия или его территориальный орган о наличии у них списанного оружия", — гласит текст предлагаемых поправок.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять во втором чтении законопроект, вносящий поправки в закон "Об оружии".