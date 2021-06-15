Осуждённый в России за шпионаж Пол Уилан попросил Байдена вернуть его

Гражданин США, Великобритании, Канады и Ирландии Пол Уилан, осуждённый в России за шпионаж, попросил президента Америки Джо Байдена "вернуть его домой". Обращение заключённого распространила его семья, оно было записано во время встречи в мордовской колонии.