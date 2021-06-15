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Осуждённый в России за шпионаж Пол Уилан попросил Байдена вернуть его

Американец уверяет, что невиновен. Семья распространила его обращение, записанное в мордовской колонии.

15 июня, 00:49
<p>Пол Уилан. Фото © ТАСС / EPA</p>

Пол Уилан. Фото © ТАСС / EPA

Гражданин США, Великобритании, Канады и Ирландии Пол Уилан, осуждённый в России за шпионаж, попросил президента Америки Джо Байдена "вернуть его домой". Обращение заключённого распространила его семья, оно было записано во время встречи в мордовской колонии.

"Президент Байден, после 30 месяцев несправедливого заключения российскими властями... я умоляю вас закончить этот ужасающий пример дипломатии заложников", — цитирует "Интерфакс" обращение.

Американец Пол Уилан надеется, что его обменяют после встречи Путина и Байдена

Американец Пол Уилан надеется, что его обменяют после встречи Путина и Байдена

Уилан заверил, что невиновен, "не совершал преступлений, связанных со шпионажем".

Напомним, Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". У него нашли документы, содержащие гостайну. Американец отрицал свою причастность к шпионажу и утверждал, что он "не агент разведки, а лишь мистер Бин на каникулах". Прошлым летом Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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