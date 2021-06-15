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"Произошёл сдвиг": Вирусолог назвал срок окончания новой волны коронавируса

По мнению учёного, лето всё равно своё возьмёт. В условиях жары вирус "плохо культивируется".

15 июня, 00:22
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, который наблюдается в России, выделил её среди многих других стран. За рубежом в разных государствах новая волна CoViD-19 оказалась, как и ожидалось, весенней. В России же "произошёл сдвиг", отметил вирусолог Александр Чепурнов.

"Причём смещение произошло именно у нашей страны, ведь за рубежом прошла отчётливая весенняя волна, а сейчас, к лету, всё более-менее нормализовалось", — сказал Чепурнов в интервью радио Sputnik.

По его мнению, на спад заболеваемость пойдёт в течение месяца, не больше, поскольку "лето всё равно своё возьмёт".

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"Надеюсь, к концу июня заболеваемость пойдёт на спад — с учётом того, что погода вроде бы достаточно стабильно тёплая всё это время. Опыт показывает, что при таких погодных условиях вирус совершенно отчётливо начинает плохо культивироваться", — отметил вирусолог.

Он призвал стимулировать людей к добровольной вакцинации. Например, разрешать что-нибудь при условии получения прививки.

Ранее Лайф рассказывал, что остался только один регион России, где нет прироста случаев коронавируса.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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