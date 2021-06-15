Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, который наблюдается в России, выделил её среди многих других стран. За рубежом в разных государствах новая волна CoViD-19 оказалась, как и ожидалось, весенней. В России же "произошёл сдвиг", отметил вирусолог Александр Чепурнов.

"Причём смещение произошло именно у нашей страны, ведь за рубежом прошла отчётливая весенняя волна, а сейчас, к лету, всё более-менее нормализовалось", — сказал Чепурнов в интервью радио Sputnik.

По его мнению, на спад заболеваемость пойдёт в течение месяца, не больше, поскольку "лето всё равно своё возьмёт".

"Надеюсь, к концу июня заболеваемость пойдёт на спад — с учётом того, что погода вроде бы достаточно стабильно тёплая всё это время. Опыт показывает, что при таких погодных условиях вирус совершенно отчётливо начинает плохо культивироваться", — отметил вирусолог.

Он призвал стимулировать людей к добровольной вакцинации. Например, разрешать что-нибудь при условии получения прививки.