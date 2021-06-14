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Единственный способ победить эпидемию CoViD-19 назвали в Роспотребнадзоре

В ведомстве посоветовали получить прививку именно летом, когда иммунитет и здоровье в целом у человека на пике.

13 июня, 23:13
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Только массовая вакцинация от коронавирусной инфекции поможет справиться с пандемией этого заболевания. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что CoViD-19 — это "совсем не банальная, а очень коварная и сложная инфекция", она "может закончиться неблагоприятным исходом".

"Вот почему инфекционисты и эпидемиологи единодушны: окончательно справиться с эпидемией поможет только вакцинация", — приводит РИА "Новости" комментарий ведомства.

В Роспотребнадзоре подчеркнули важность летней вакцинации: она позволит подготовиться к осенне-зимнему сезону. В межсезонье вырастет заболеваемость ОРВИ, гриппом и другими капельными инфекциями. К тому же именно летом человек усиливает здоровье и иммунитет за счёт свежих продуктов, частых выходов на свежий воздух.

Эпидемиолог рассказала, как привитые от коронавируса люди переносят инфекцию

Эпидемиолог рассказала, как привитые от коронавируса люди переносят инфекцию

"Защитить от эпидемии и пандемии может не просто вакцинация, а массовая вакцинация, которая проводится в течение короткого промежутка времени, когда в популяции создаётся большой пул защищённых людей и останавливается передача вируса от человека человеку", — отметили в ведомстве.

Ранее Лайф сообщал, что в Роспотребнадзоре исключили возможность заражения коронавирусом из-за вакцины. Вакцинация не может приводить к положительному результату теста на CoViD-19. Она влияет на иммунитет, не вызывая заболевания.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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