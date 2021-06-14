Единственный способ победить эпидемию CoViD-19 назвали в Роспотребнадзоре

Только массовая вакцинация от коронавирусной инфекции поможет справиться с пандемией этого заболевания. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что CoViD-19 — это "совсем не банальная, а очень коварная и сложная инфекция", она "может закончиться неблагоприятным исходом".

"Вот почему инфекционисты и эпидемиологи единодушны: окончательно справиться с эпидемией поможет только вакцинация", — приводит РИА "Новости" комментарий ведомства.

В Роспотребнадзоре подчеркнули важность летней вакцинации: она позволит подготовиться к осенне-зимнему сезону. В межсезонье вырастет заболеваемость ОРВИ, гриппом и другими капельными инфекциями. К тому же именно летом человек усиливает здоровье и иммунитет за счёт свежих продуктов, частых выходов на свежий воздух.

"Защитить от эпидемии и пандемии может не просто вакцинация, а массовая вакцинация, которая проводится в течение короткого промежутка времени, когда в популяции создаётся большой пул защищённых людей и останавливается передача вируса от человека человеку", — отметили в ведомстве.