Россиянам посоветовали не принимать лекарства от аллергии до вакцинации
Приём таких препаратов может негативно повлиять на иммунный ответ и не облегчит реакцию на прививку.
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Приём препаратов от аллергии до или после вакцинации от CoViD-19 не поможет снизить реакцию организма на вакцину. Как пояснили в Роспотребнадзоре, антигистаминные не позволят избежать повышения температуры и боли в месте укола, напротив, есть риск негативного влияния на иммунный ответ.
"Нет, такая медикаментозная "подготовка" не нужна. Более того, она только навредит. Как показало недавнее исследование, приём антигистаминных препаратов может негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации", — приводит РИА "Новости" пояснение ведомства.
Вместе с тем Роспотребнадзор предупредил, что тем, кто уже принимает противоаллергические препараты из-за какой-то болезни, прерывать их приём в связи с прививкой не стоит.
Ранее эпидемиолог рассказала, как привитые от коронавируса люди переносят инфекцию. По словам специалиста, после вакцинации вероятность подхватить ковид небольшая. В случае заражения заболевание будет протекать в лёгкой форме и без особых осложнений.
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