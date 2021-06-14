Россиянам посоветовали не принимать лекарства от аллергии до вакцинации

Приём препаратов от аллергии до или после вакцинации от CoViD-19 не поможет снизить реакцию организма на вакцину. Как пояснили в Роспотребнадзоре, антигистаминные не позволят избежать повышения температуры и боли в месте укола, напротив, есть риск негативного влияния на иммунный ответ.

"Нет, такая медикаментозная "подготовка" не нужна. Более того, она только навредит. Как показало недавнее исследование, приём антигистаминных препаратов может негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации", — приводит РИА "Новости" пояснение ведомства.

Вместе с тем Роспотребнадзор предупредил, что тем, кто уже принимает противоаллергические препараты из-за какой-то болезни, прерывать их приём в связи с прививкой не стоит.