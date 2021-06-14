Президент США Джо Байден честно высказался в адрес президента России Владимира Путина в ходе своего скандального мартовского интервью. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

"Послушайте, он ясно дал понять, что… Дело в том, что я считаю, что в прошлом он сам говорил о том, что он может сделать или сделал… Когда меня в прямом эфире спросили об этом, я ответил честно", — заявил Байден, делая большие паузы между фразами и тщательно подбирая слова.

При этом на напоминание о том, что Путин посмеялся, когда узнал о скандальном высказывании главы Белого дома, Байден изобразил смех и заявил, что тоже смеётся.

"Я не думаю, что это сильно как-то влияет на нашу предстоящую встречу", — добавил он.

После этого Байден посоветовал российскому президенту работать над тем, чтобы мир стал воспринимать его иначе.