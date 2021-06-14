"Я ответил честно": Байден прокомментировал своё скандальное интервью о Путине
В ходе ответа американский лидер прерывался на долгие паузы, тщательно подбирая слова.
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Президент США Джо Байден честно высказался в адрес президента России Владимира Путина в ходе своего скандального мартовского интервью. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.
"Послушайте, он ясно дал понять, что… Дело в том, что я считаю, что в прошлом он сам говорил о том, что он может сделать или сделал… Когда меня в прямом эфире спросили об этом, я ответил честно", — заявил Байден, делая большие паузы между фразами и тщательно подбирая слова.
При этом на напоминание о том, что Путин посмеялся, когда узнал о скандальном высказывании главы Белого дома, Байден изобразил смех и заявил, что тоже смеётся.
"Я не думаю, что это сильно как-то влияет на нашу предстоящую встречу", — добавил он.
После этого Байден посоветовал российскому президенту работать над тем, чтобы мир стал воспринимать его иначе.
"В его интересах поменять мнение мирового сообщества о себе, а это касается того, что является подходящим поведением для лидера страны", — сказал Байден.
Напомним, в марте американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. На выпад тогда отреагировали председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава Республики Крым Сергей Аксёнов, а вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев не исключил ответных действий, если в администрации Байдена не извинятся за его слова.
Российский президент в долгу не остался. Путин ответил на оскорбление Байдена: "Кто как обзывается, тот так и называется". Также глава РФ предложил американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире. Однако тот ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным.
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