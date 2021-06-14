Путин посоветовал США жаловаться "в Международную лигу сексуальных реформ"

Президент России Владимир Путин в шутку посоветовал США жаловаться "в Международную лигу сексуальных реформ". Так российский лидер прокомментировал слова журналиста NBC о том, что звучат обвинения в адрес России в том, что она якобы ведёт кибервойну против Америки. Путин отметил, что доказательств никто не приводит.

"Но где же доказательства того, что это было сделано на самом деле? Я вам скажу: и это, и то, и тот сказал, и этот сказал. А доказательства-то где? На такие бездоказательные обвинения я могу вам ответить: можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ. Вас это устроит?" — отметил Путин.

Примечательно, что эту фразу в NBC перевели напрямую: You can take your complaint to the International League of Sexual Reform. Хотя такой организации не существует, это цитата из "Золотого телёнка". Фразу "Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ" в романе произносит Остап Бендер. Так он реагирует на поток жалоб Паниковского о том, что его не любят девушки.