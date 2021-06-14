Путин посоветовал США жаловаться "в Международную лигу сексуальных реформ"
Американские переводчики не поняли, что это цитата из "Золотого телёнка", и перевели фразу буквально. Есть и другие подобные примеры.
Фото © Пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин в шутку посоветовал США жаловаться "в Международную лигу сексуальных реформ". Так российский лидер прокомментировал слова журналиста NBC о том, что звучат обвинения в адрес России в том, что она якобы ведёт кибервойну против Америки. Путин отметил, что доказательств никто не приводит.
"Но где же доказательства того, что это было сделано на самом деле? Я вам скажу: и это, и то, и тот сказал, и этот сказал. А доказательства-то где? На такие бездоказательные обвинения я могу вам ответить: можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ. Вас это устроит?" — отметил Путин.
Примечательно, что эту фразу в NBC перевели напрямую: You can take your complaint to the International League of Sexual Reform. Хотя такой организации не существует, это цитата из "Золотого телёнка". Фразу "Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ" в романе произносит Остап Бендер. Так он реагирует на поток жалоб Паниковского о том, что его не любят девушки.
Это не единственный пример перевода слов Путина в интервью NBC без учёта контекста. Так, российский лидер, говоря о внутренней политике США, где есть свои проблемы, использовал пословицу "Нечего на зеркало пенять, когда рожа крива". Переводчики телеканала представили это буквально: Don't be mad at the mirror if you are ugly.
Напомним, это первое за три года интервью Путина американским СМИ. Ранее он назвал текущие отношения России и США худшими за последние годы. Российский лидер также перечислил главные составляющие международных отношений. Он подчеркнул, что в последние годы США в рамках сотрудничества с Россией не демонстрировали эти признаки. Кроме того, Путин не исключил, что разведка США действует против РФ в киберсфере.
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