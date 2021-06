Путин посоветовал США жаловаться "в Международную лигу сексуальных реформ"

Примечательно, что эту фразу в NBC перевели напрямую: You can take your complaint to the International League of Sexual Reform. Хотя такой организации не существует, это цитата из "Золотого телёнка". Фразу "Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ" в романе произносит Остап Бендер. Так он реагирует на поток жалоб Паниковского о том, что его не любят девушки.