"Лежу в стационаре": Водонаева упала в обморок и оказалась в больнице
Симптомы были для блогерши знакомыми. Медики поставили ей диагноз "транзиторная ишемическая атака".
Водонаева снова очутилась в больнице. Видео © Instagram / alenavodonaeva
Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Алёна Водонаева вновь оказалась в больнице. Плохо ей стало во время поездки в Санкт-Петербург 11 июня, в больницу она легла уже в Москве. В своём аккаунте в "Инстаграме" она рассказала подробности происшествия.
Водонаева говорит, что проснулась рано утром в отеле, позавтракала и отправилась на прогулку. По возвращении ей резко стало плохо: девушка потеряла сознание и упала в обморок прямо на пол в фойе гостиницы. Сотрудники отеля и подруга звезды унесли Водонаеву в номер и вызвали скорую.
"Скорая приехала через 40 минут. В тот момент это казалось вечностью. В последнее время я достаточно осведомлена в вопросах ишемических и геморрагических инсультов, глубоко изучаю эту тему, и, конечно, я поняла по симптомам, что со мной. Когда приехала скорая, моя речь уже восстановилась и жар спал. Они подумали, что у меня просто упало давление, бахнули мне физраствор и уехали", — рассказала телезвезда.
После этого Водонаева вернулась в Москву. Она прошла обследование, по итогам которого ей поставили диагноз "транзиторная ишемическая атака".
"Сейчас я лежу в стационаре хорошей больницы", — заключила экс-звезда "Дома-2" и позднее опубликовала кадры из больницы. Она утверждает, что сейчас с ней всё хорошо и она находится под присмотром профессионалов.
Это уже не первый случай, когда Алёна Водонаева попадает в больницу. В конце апреля она оказалась в реанимации с микроинсультом. В этот момент она была вместе с мамой, женой брата и подругой.
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