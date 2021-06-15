Водонаева снова очутилась в больнице. Видео © Instagram / alenavodonaeva

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Алёна Водонаева вновь оказалась в больнице. Плохо ей стало во время поездки в Санкт-Петербург 11 июня, в больницу она легла уже в Москве. В своём аккаунте в "Инстаграме" она рассказала подробности происшествия.

Водонаева говорит, что проснулась рано утром в отеле, позавтракала и отправилась на прогулку. По возвращении ей резко стало плохо: девушка потеряла сознание и упала в обморок прямо на пол в фойе гостиницы. Сотрудники отеля и подруга звезды унесли Водонаеву в номер и вызвали скорую.

"Скорая приехала через 40 минут. В тот момент это казалось вечностью. В последнее время я достаточно осведомлена в вопросах ишемических и геморрагических инсультов, глубоко изучаю эту тему, и, конечно, я поняла по симптомам, что со мной. Когда приехала скорая, моя речь уже восстановилась и жар спал. Они подумали, что у меня просто упало давление, бахнули мне физраствор и уехали", — рассказала телезвезда.

После этого Водонаева вернулась в Москву. Она прошла обследование, по итогам которого ей поставили диагноз "транзиторная ишемическая атака".

"Сейчас я лежу в стационаре хорошей больницы", — заключила экс-звезда "Дома-2" и позднее опубликовала кадры из больницы. Она утверждает, что сейчас с ней всё хорошо и она находится под присмотром профессионалов.