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"Спасибо, товарищи!": В США рассказали, как обманом покупали в СССР титан для секретного самолёта

С помощью ЦРУ была организована доставка металла через третьи страны и фиктивные компании, иначе Москва заблокировала бы сделки.

13 июня, 23:39
<p>Фото © ТАСС / Владимир Яцина </p>

Фото © ТАСС / Владимир Яцина

СССР стал невольным партнёром в создании американского стратегического сверхзвукового разведчика SR-71 Blackbird, считающегося самым быстрым самолётом в истории, пишет The National Interest. Его предшественник сильно нагревался, необходимо было что-то придумать с металлом для корпуса, и это побудило конструкторов создать уникальный планер, на 90 процентов состоящий из титана. Из-за дефицита собственных ресурсов американцы пошли на многоходовый обман Советского Союза.

Покупку организовало ЦРУ с использованием фиктивных корпораций и стран третьего мира в качестве посредников, пишет журнал. В СССР не догадывались, на какие цели уходит продаваемый страной металл. В конечном счёте Штатам удалось незаконным путём выкупить достаточно титана, чтобы построить 32 SR-71, а также более дюжины A-12 и несколько производных самолётов. Статью завершает циничное "Спасибо, товарищи!".

В США объяснили превосходство российского Ту-95МС над американским аналогом

В США объяснили превосходство российского Ту-95МС над американским аналогом

Lockheed SR-71 Blackbird снят с производства в 1998 году, ему принадлежит рекорд скорости в 3,2 числа Маха при прямом полёте. Сейчас США работают над гиперзвуковым самолётом SR-72.

Ранее Лайф рассказывал, что в России разрабатывают первый однодвигательный сверхзвуковой истребитель-"невидимку" с использованием стелс-технологий и наработок по Су-57. Между тем в США назвали российский истребитель Су-35 одним из самых красивых в мире.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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