СССР стал невольным партнёром в создании американского стратегического сверхзвукового разведчика SR-71 Blackbird, считающегося самым быстрым самолётом в истории, пишет The National Interest. Его предшественник сильно нагревался, необходимо было что-то придумать с металлом для корпуса, и это побудило конструкторов создать уникальный планер, на 90 процентов состоящий из титана. Из-за дефицита собственных ресурсов американцы пошли на многоходовый обман Советского Союза.

Покупку организовало ЦРУ с использованием фиктивных корпораций и стран третьего мира в качестве посредников, пишет журнал. В СССР не догадывались, на какие цели уходит продаваемый страной металл. В конечном счёте Штатам удалось незаконным путём выкупить достаточно титана, чтобы построить 32 SR-71, а также более дюжины A-12 и несколько производных самолётов. Статью завершает циничное "Спасибо, товарищи!".

Lockheed SR-71 Blackbird снят с производства в 1998 году, ему принадлежит рекорд скорости в 3,2 числа Маха при прямом полёте. Сейчас США работают над гиперзвуковым самолётом SR-72.