Киев не устроили "абстрактные" заявления по членству Украины в НАТО

Киев не устраивают абстрактные заявления о перспективах в НАТО, нужны конкретные календарные сроки с чётким планом действий по вступлению в членство, заявил советник делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Так он прокомментировал итоги саммита в Брюсселе 14 июня, где лидеры Североатлантического альянса ограничились формальной поддержкой права Украины и Грузии на присоединение к военному блоку.

"Это не удовлетворяет. Потому что общая задумка состоит в том, чтобы привязать к календарному плану, чтобы был чёткий календарный план получения ПДЧ (план действий по членству. — Прим. ред.)", — ответил Арестович на вопрос ведущего программы "Свобода слова" на канале ICTV.

Украина продолжит работать над выполнением задания для членства в альянсе, добавил Арестович.