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Киев не устроили "абстрактные" заявления по членству Украины в НАТО

Советник главы офиса Зеленского заявил, что нужен календарный план с чётким руководством — и страна продолжит работать над вступлением в альянс.

13 июня, 23:00
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/nato/51247389484/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nato</a></p>

Фото © flickr / nato

Киев не устраивают абстрактные заявления о перспективах в НАТО, нужны конкретные календарные сроки с чётким планом действий по вступлению в членство, заявил советник делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Так он прокомментировал итоги саммита в Брюсселе 14 июня, где лидеры Североатлантического альянса ограничились формальной поддержкой права Украины и Грузии на присоединение к военному блоку.

"Это не удовлетворяет. Потому что общая задумка состоит в том, чтобы привязать к календарному плану, чтобы был чёткий календарный план получения ПДЧ (план действий по членству. — Прим. ред.)", — ответил Арестович на вопрос ведущего программы "Свобода слова" на канале ICTV.

В НАТО подтвердили право Украины и Грузии на членство в альянсе

В НАТО подтвердили право Украины и Грузии на членство в альянсе

Украина продолжит работать над выполнением задания для членства в альянсе, добавил Арестович.

Ранее Лайф писал, что Байден назвал условия вступления Украины в НАТО. Американский лидер считает, что это возможно даже при нынешней напряжённой ситуации в Донбассе. Однако прежде, чем получить план действий, Украине нужно решить ряд проблем, в том числе снизить уровень коррупции.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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