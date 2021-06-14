Российский спортивный комментатор и телеведущий извинился перед блогершей Ольгой Бузовой за скандал в прямом эфире "Матч-ТВ", где беседа про футбол между ними не сложилась, а конфликт усугубился последовавшим от мужчины вопросом о коньяке по утрам. Девушка тогда заплакала со словами "Я пришла поддержать российскую сборную". Теперь спортивный журналист написал в своём аккаунте, что вовсе не хотел её обидеть.

"Если обидел, Оля, извините!!! Спрашивал о театре и футболе, надеялся услышать важные параллели!!! Тем более что легендарный МХАТ всегда был рядом с футболом!!! Надеялся на иронию гостьи, теперь уже и актрисы театра!!! И уж совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрёкен Бок вызовет слёзы у нашей гостьи эфира!!!" — написал Губерниев.

Губерниев довёл Бузову до слёз в прямом эфире. Видео © Матч ТВ