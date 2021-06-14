"Надеялся на иронию!": Губерниев извинился перед Бузовой за скандал в прямом эфире
Спортивный комментатор похвалил поющую ведущую за стойкость, проявленную ею в эфире после того, как он спросил её, пьёт ли она коньяк по утрам, ведь она отчаянно спорила, хоть потом и заплакала.
Российский спортивный комментатор и телеведущий извинился перед блогершей Ольгой Бузовой за скандал в прямом эфире "Матч-ТВ", где беседа про футбол между ними не сложилась, а конфликт усугубился последовавшим от мужчины вопросом о коньяке по утрам. Девушка тогда заплакала со словами "Я пришла поддержать российскую сборную". Теперь спортивный журналист написал в своём аккаунте, что вовсе не хотел её обидеть.
"Если обидел, Оля, извините!!! Спрашивал о театре и футболе, надеялся услышать важные параллели!!! Тем более что легендарный МХАТ всегда был рядом с футболом!!! Надеялся на иронию гостьи, теперь уже и актрисы театра!!! И уж совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрёкен Бок вызовет слёзы у нашей гостьи эфира!!!" — написал Губерниев.
Губерниев довёл Бузову до слёз в прямом эфире. Видео © Матч ТВ
Он поблагодарил Бузову за поддержку российского футбола и отечественного театра, похвалил за то, что держалась стойко. "Молодец!" — написал он в конце и поставил значки российского флага и сердца в конце сообщения.
Ранее Лайф писал, что доведённая до слёз Бузова сказала Губерниеву: "Вы для меня дно, а не мужчина".
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