Байден назвал условия вступления Украины в НАТО

Страны НАТО планируют и далее выступать в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Соответствующее заявление сделал президент США Джо Байден.

"В качестве союзников мы также подтверждаем продолжающуюся поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", — сказал он по итогам саммита НАТО в Брюсселе.

При этом лидеры НАТО отметили, что поддерживают решение Бухарестского саммита 2008 года, в котором определили, что Украина станет членом альянса после получения Плана действий по членству в НАТО. Однако, прежде чем получить этот план, Украине придётся выполнить целый ряд условий.

"Факт заключается в том, что они все ещё должны избавиться от коррупции. Факт заключается в том, что нужно отвечать другим критериям, чтобы получить план действий", — заявил Байден.

Он также выразил уверенность, что ситуация в Донбассе не исключает возможности вступления Украины в НАТО.