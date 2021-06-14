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Байден назвал условия вступления Украины в НАТО

Американский лидер считает, что это возможно даже при нынешней напряжённой ситуации в Донбассе.

14 июня, 20:19
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Страны НАТО планируют и далее выступать в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Соответствующее заявление сделал президент США Джо Байден.

"В качестве союзников мы также подтверждаем продолжающуюся поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", — сказал он по итогам саммита НАТО в Брюсселе.

При этом лидеры НАТО отметили, что поддерживают решение Бухарестского саммита 2008 года, в котором определили, что Украина станет членом альянса после получения Плана действий по членству в НАТО. Однако, прежде чем получить этот план, Украине придётся выполнить целый ряд условий.

"Факт заключается в том, что они все ещё должны избавиться от коррупции. Факт заключается в том, что нужно отвечать другим критериям, чтобы получить план действий", — заявил Байден.

Он также выразил уверенность, что ситуация в Донбассе не исключает возможности вступления Украины в НАТО.

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Ранее в НАТО подтвердили решение относительно возможности вхождения Украины и Грузии в альянс в будущем. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита организации, прошедшего сегодня в Брюсселе.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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