Байден назвал условия вступления Украины в НАТО
Американский лидер считает, что это возможно даже при нынешней напряжённой ситуации в Донбассе.
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Страны НАТО планируют и далее выступать в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Соответствующее заявление сделал президент США Джо Байден.
"В качестве союзников мы также подтверждаем продолжающуюся поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", — сказал он по итогам саммита НАТО в Брюсселе.
При этом лидеры НАТО отметили, что поддерживают решение Бухарестского саммита 2008 года, в котором определили, что Украина станет членом альянса после получения Плана действий по членству в НАТО. Однако, прежде чем получить этот план, Украине придётся выполнить целый ряд условий.
"Факт заключается в том, что они все ещё должны избавиться от коррупции. Факт заключается в том, что нужно отвечать другим критериям, чтобы получить план действий", — заявил Байден.
Он также выразил уверенность, что ситуация в Донбассе не исключает возможности вступления Украины в НАТО.
Ранее в НАТО подтвердили решение относительно возможности вхождения Украины и Грузии в альянс в будущем. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита организации, прошедшего сегодня в Брюсселе.
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