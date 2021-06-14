На саммите НАТО дали оценку продлению СНВ-3

Страны НАТО приветствуют достижение Россией и США соглашения по продлению СНВ-3. В заявлении по итогам саммита в Брюсселе также говорится о том, что альянс рассчитывает на продолжение диалога между двумя странами по мерам контроля над вооружением в будущем.

"Мы приветствуем и полностью поддерживаем соглашение между Соединёнными Штатами и Российской Федерацией о продлении действия нового Договора о СНВ на пять лет", — говорится в документе.

По мнению государств — членов НАТО, продление Договора о СНВ способствует международной стабильности.

"Союзники будут поддерживать дальнейшие переговоры по контролю над вооружениями с целью повышения безопасности Североатлантического альянса с учётом сложившейся международной обстановки в области безопасности", — говорится в заявлении.