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На саммите НАТО дали оценку продлению СНВ-3

В Североатлантическом альянсе заверили, что собираются укреплять контроль над вооружениями.

14 июня, 19:49
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

Страны НАТО приветствуют достижение Россией и США соглашения по продлению СНВ-3. В заявлении по итогам саммита в Брюсселе также говорится о том, что альянс рассчитывает на продолжение диалога между двумя странами по мерам контроля над вооружением в будущем.

"Мы приветствуем и полностью поддерживаем соглашение между Соединёнными Штатами и Российской Федерацией о продлении действия нового Договора о СНВ на пять лет", — говорится в документе.

По мнению государств — членов НАТО, продление Договора о СНВ способствует международной стабильности.

"Союзники будут поддерживать дальнейшие переговоры по контролю над вооружениями с целью повышения безопасности Североатлантического альянса с учётом сложившейся международной обстановки в области безопасности", — говорится в заявлении.

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Ранее в НАТО заявили о приверженности политике открытых дверей для будущего членства новых государств, которые стремятся стать частью военно-политического блока.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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