Гарик Харламов и Катя Ковальчук подогрели слухи о романе появлением на футбольном матче

Гарик Харламов и актриса из "Гусара" Екатерина Ковальчук сходили на игру футбольной сборной России с Бельгией в рамках Евро-2020 и подогрели слухи о романе. Об этом сообщает радио "Комсомольская правда".

Как отмечается, юморист и артистка с трибун снимали и публиковали сториз во время и после матча. По кадрам становится понятно — звёзды если не сидели рядом, то уж точно находились в одном секторе для болельщиков.