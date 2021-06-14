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Гарик Харламов и Катя Ковальчук подогрели слухи о романе появлением на футбольном матче

Раньше юморист и актриса, похожая на Асмус, упорно отрицали связь, но в конце мая в Сети появились фото с их отдыха, которые расставили все точки над "i".

14 июня, 19:39
<p>Фото © ТАСС / Сергей Виноградов, © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/448569/foto/759563/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Фото © ТАСС / Сергей Виноградов, © kino-teatr.ru

Гарик Харламов и актриса из "Гусара" Екатерина Ковальчук сходили на игру футбольной сборной России с Бельгией в рамках Евро-2020 и подогрели слухи о романе. Об этом сообщает радио "Комсомольская правда".

Как отмечается, юморист и артистка с трибун снимали и публиковали сториз во время и после матча. По кадрам становится понятно — звёзды если не сидели рядом, то уж точно находились в одном секторе для болельщиков.

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В романе с 28-летней артисткой юмориста заподозрили ещё в прошлом году. Благодатной почвой для слухов стал их общий проект — сериал "Гусар", где Харламов и Ковальчук исполнили главные роли. Но комик всячески отрицал наличие у себя нового любовного интереса, заявляя, что всё ещё свободен после развода с 33-летней Кристиной Асмус.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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